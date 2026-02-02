Published By: Manisha | Published: Feb 02, 2026, 01:00 PM (IST)
OPPO K14x 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह कंपनी का लेटेस्ट मिड-रेंज स्मार्टफोन होने वाला है, जो कि K सीरीज के तहत दस्तक देगा। यह फोन मौजूदा OPPO K13x फोन का अपग्रेड वर्जन होगा। फोन की लॉन्च डेट के साथ-साथ कंपनी ने फोन के फीचर्स भी रिवील किए हैं। यह फोन 6500mAh बैटरी के साथ दस्तक देने वाला है, जिसके साथ आपको 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। यहां जानें डिटेल्स। और पढें: Vivo T4R 5G को खरीदने के लिए लगी ऑर्डर की छड़ी, मिल रही 3050 रुपये की छूट
OPPO India ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए OPPO K14x 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म की है। यह फोन भारत में 10 फरवरी को दोपहर 12 बजे लॉन्च होने वाला है। साथ ही फोन की सेल Flipkart पर उपलब्ध होगी। कंपनी ने फ्लिपकार्ट पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव कर दी है, जिसके जरिए फोन की लॉन्च डेट और फीचर्स सामने आ चुके हैं। और पढें: iPhone 16 पर 7000 का भारी-भरकम Discount, इस प्लेटफॉर्म पर मिल रही सुनहरी Deal
The wait is over. The new OPPO K14x 5G is launching on 10th Feb, 12PM.
Built with a 6500mAh battery and 45W fast charging to match your pace.
Get More Power, Less Lag & non-stop performance for non-stop days.
Know more: https://t.co/HlLogYPxEV#OPPOK14x #MorePowerLessLag pic.twitter.com/CeynH6xDah
— OPPO India (@OPPOIndia) February 2, 2026
Flipkart पर फोन के कई फीचर्स कंफर्म हो चुके हैं। यह फोन 120Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले से लैस होने वाला है। साथ ही फोन में 1125 Nits की पीक ब्राइटनेस भी मिलेगी। कंपनी फोन में 6500mAh की बैटरी देने वाली है, जिसके साथ 45W Supervooc फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट मिलने वाला है। यह फोन दो कलर ऑप्शन Blue और Violet में दस्तक दे सकता है। वहीं, इस फोन की कीमत 15000 रुपये से कम होने वाली है।
फीचर्स की बात करें, तो Oppo K13x 5G को कंपनी ने 6.67 इंच डिस्प्ले के साथ पेश किया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है। फोन में 8GB RAM व 128GB स्टोरेज पेश की गई है।
फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर मिलता है। सेल्फी के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। फोन की बैटरी 6000mAh की है, जिसके साथ आपको 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
