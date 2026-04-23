Tower AC: अक्सर कई लोगों के घर में कम स्पेस होता है, ऐसे में वो बड़े-बड़े कूलर या फिर एसी नहीं लगवा पाते। ऐसे ही यूजर्स के काम आते हैं टावर कूलर। यह साइज में काफी छोटे व लाइटवेट होते हैं, जिन्हें आप अपने घर के किसी भी कोने में फिट कर सकते हैं। जहां Spilt व Window AC को घर में लगवाने के लिए दीवार व विंडो में फिटिंग करानी पड़ती है, लेकिन टावर एसी व कूलर इससे लग होते हैं। अगर आपका घर भी छोटा या फिर कम स्पेस का है, तो आपके लिए परफेक्ट रहेंगे ये ऑप्शन। और पढें: OPPO F33 Pro 5G: 7000mAh बैटरी वाले फोन की सेल हुई लाइव, मिल रहा बंपर डिस्काउंट

Portable Air Conditioner – 90° Oscillating Tower Fan

Portable Air Conditioner – 90° Oscillating Tower Fan को Amazon से 12,910 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह टावर एसी को आप अपने घर के किसी भी कोने में लगा सकते हैं। इसके साथ कंपनी ने रिमोट कंट्रोल भी दिया है। फीचर्स की बात करें, तो यह एयर कूलर 4 Wind Speeds/Digital Touch Screen/Cool Mist जैसे फीचर्स के साथ आता है। और पढें: 144Hz रिफ्रेश रेट और 7000mAh बैटरी वाला iQOO 15 5G हुआ सस्ता, 4000 रुपये तक गिरी कीमत

Portable Air Conditioners – Portable Air Conditioner

Portable Air Conditioners – Portable Air Conditioner को अमेजन से 14459 रुपये में खरीदा जा सकता है, जिस पर 2 प्रतिशत डिस्काउंट कूपन मिल रहा है। बैंक कार्ड के जरिए इस पर 2500 रुपये का ऑफ मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो यह काफी लाइटवेट व कॉम्पैक्ट है। इसमें USB चार्जिंग केबल दिया गया है।

Windowless Portable Air Conditioner Ac

Windowless Portable Air Conditioner Ac को अमेजन से 38,019 रुपये में खरीदा जा सकता है, जिस पर बैंक कार्ड के जरिए 2500 रुपये का ऑफ मिल रहा है। इस एसी में आपको 4 मोड्स मिलते हैं। इसके साथ इसमें 12 घंटे का टाइमर भी लगा है। यह 300 ft² दूर तक कमरे को ठंडा रखने का काम करता है।

Westinghouse 42″ Slim & Quiet Bladeless Tower Fan

Westinghouse 42″ Slim & Quiet Bladeless Tower Fan को 7,450 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें भी आपको रिमोट कंट्रोल मिलता है। यह टावर फैन 3 स्पीड मोड में आता है, जिसमें नॉर्मल नैचुरल व स्लिप मोड शामिल है। कंपनी ने इसमें 12 घंटे तक का टाइमर दिया है।

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Honeywell 30 L Tower Air Cooler

Honeywell 30 L Tower Air Cooler को 10319 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके साथ भी आपको रिमोट कंट्रोल सपोर्ट मिलता है। यह कूलर 6500 sq ft तक हवा देने में सक्षम है। इसमें 3 स्पीड कंट्रोल मिलते हैं।