Oppo Find X9 Pro हुआ 7500 रुपये सस्ता, 200MP कैमरा के साथ मिलेगी 7500mAh बैटरी

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Feb 01, 2026, 02:19 PM (IST)
Oppo Find X9 Pro में 6.78 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, रेजलूशन 1,272×2,772 पिक्सल है।
Oppo Find X9 Pro फोन MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर से लैस है। इसके अलावा, फोन Android 16 से लैस है। कंपनी ने फोन में 5 साल तक का OS और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट देने वाली है यानी सालों साल तक यह फोन नया वाला अनुभव देने वाला है।
Oppo Find X9 Pro फोन में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में आपको 50MP का Sony LYT-828 प्राइमरी कैमरा मिलेगा। इसके साथ सेटअप में 50MP का Samsung ISOCELL 5KJN5 अल्ट्रा-वाइड सेंसर मिलता है। वहीं, 200MP का तीसरा कैमरा मौजूद है।
Oppo Find X9 Pro में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया है।
Oppo Find X9 Pro को कंपनी ने सिंगल मॉडल में पेश किया है, जिसमें 16GB RAM और 512GB स्टोरेज मौजूद है।
Oppo Find X9 Pro में 7,500mAh धाकड़ बैटरी मिलती है, जिसके साथ 80W फास्ट व 50W वायरलेस सपोर्ट मौजूद है।
Oppo Find X9 Pro फोन के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 1,09,999 रुपये लिस्ट है, जो कि अभी काफी कम दाम में खरीद के लिए उपलब्ध है।
Oppo Find X9 Pro के डिस्काउंट की बात करें, तो फोन को अमेजन से अभी आप बैंक कार्ड के जरिए 7500 रुपये के डिस्काउंट में खरीद सकेंगे।
