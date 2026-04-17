OnePlus Nord CE 6 Lite दमदार प्रोसेसर के साथ देगा दस्तक, लॉन्च से पहले यहां हुआ लिस्ट

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 17, 2026, 10:25 AM (IST)
OnePlus ने हाल ही में Nord सीरीज के नए डिवाइस OnePlus Nord 6 को भारतीय बाजार में उतारा था। अब कंपनी इस लाइनअप के नए फोन OnePlus Nord CE 6 Lite को लाने की योजना बना रही है। इससे जुड़ी नई रिपोर्ट सामने आई है। इससे डिवाइस में मिलने वाली चिपसेट का पता चला है। साथ ही, लॉन्चिंग से जुड़ी जानकारी मिली है। और पढें: Rs 20,000 से कम में खरीदें Top 5 Tablets, ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर मूवी स्ट्रीमिंग तक रहेंगे परफेक्ट
रिपोर्ट की मानें, तो वनप्लस के नए मोबाइल फोन को गीकबेंच पर स्पॉट किया गया है। इसे OnePlus Nord CE 6 Lite बताया जा रहा है। इसका मॉडल नंबर CPH2943 है। पावर व परफॉर्मेंस के लिए मोबाइल फोन में MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट दी जा सकती है। इसकी क्लॉक स्पीड 2.60GHz है। इसके साथ Mali-G615 MC2 GPU मिल सकता है। और पढें: OnePlus Pad 4 की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, टैब में मिल सकती है 13,380mAh की धाकड़ बैटरी!
रिपोर्ट में आगे बताया गया कि इस स्मार्टफोन को 8 जीबी रैम के साथ लाया जा सकता है। इसमें एंड्रॉइड 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने की संभावना है। इसे गीकबेंच पर सिंगल कोर में 1068 और मल्टी-कोर में 2953 प्वाइंट मिले हैं। और पढें: OnePlus Ace 6 Ultra यूनीक डिजाइन के साथ देगा ग्लोबल बाजार में दस्तक, मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स
पुरानी रिपोर्ट्स की मानें, तो अपकमिंग फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एलसीडी डिस्प्ले मिल सकता है। इसका साइज 6.7 इंच होगा। इसमें 50MP का कैमरा और 16MP का सेल्फी कैमरा मिल सकता है। इसके साथ कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए जा सकते हैं।
स्मार्टफोन कंपनी वनप्लस ने अभी तक वनप्लस नॉर्ड सीई 6 लाइट की लॉन्चिंग या फिर कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि डिवाइस को मई या जून में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत 23 से 26 हजार के बीच रखी जाने की संभावना है।
वनप्लस नॉर्ड 6 को इस महीने पेश किया गया है। इस स्मार्टफोन की कीमत 38,999 रुपये से शुरू होती है। इसमें 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसका रेजलूशन 2772 x 1272 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज तक है। इसमें Snapdragon 8s Gen 4 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और 12 जीबी तक रैम दी गई है। इसकी स्टोरेज 256 जीबी है।
फोटो और वीडियो के लिए वनप्लस के इस मोबाइल फोन में 50MP का प्राइमरी और 8MP का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है। सेल्फी के लिए हैंडसेट के फ्रंट में 32MP का कैमरा मिलता है। इसमें 80 वॉट फास्ट चार्जिंग से लैस 9000mAh की बैटरी भी दी गई है।
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