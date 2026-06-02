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BGMI में आया सबसे खतरनाक Mode, खिलाड़ी हुए दीवाने!

BGMI का नया Hero’s Crown Mode खिलाड़ियों के बीच तेजी से फेमस हो रहा है। Greek Mythology पर आधारित इस खास अपडेट में Erangel मैप को नए रूप में पेश किया गया है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jun 02, 2026, 10:32 AM (IST)

BGMI 4.4 update Hero Crown Mode

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Krafton ने अपने फेमस बैटल रॉयल गेम Battlegrounds Mobile India के लिए 4.4 update जारी कर दिया है। इस अपडेट के साथ गेम में नया Hero’s Crown Mode जोड़ा गया है, जो प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं (Greek Mythology) से प्रेरित है। इस नए मोड में Erangel मैप को पूरी तरह नए अंदाज में तैयार किया गया है, जहां खिलाड़ियों को रहस्यमयी चुनौतियां, उड़ते हुए द्वीप और कई नए गेमप्ले देखने को मिलेंगे। Krafton का दावा है कि यह BGMI के सबसे बड़े सीजनल मैप अपडेट्स में से एक है, जो खिलाड़ियों को पहले से अलग और रोमांचक अनुभव देगा। news और पढें: BGMI 4.4 Update: जल्द होगा रिलीज, इस सुपरफास्ट गाड़ी पर होगी सबकी नजर

Erangel मैप में क्या-क्या नया देखने को मिलेगा?

Hero’s Crown Mode में Erangel के कई फेमस जगहों को नया रूप दिया गया है। Ruins और Ferry Pier जैसी जगहों को पूरी तरह री-डिजाइन किया गया है, जबकि Crown’s Abode नाम का एक नया फ्लोटिंग आइलैंड भी जोड़ा गया है। यह ग्रीक वास्तुकला और पौराणिक थीम पर आधारित है। यहां खिलाड़ी PvP (Player vs Player) और PvE (Player vs Environment) दोनों तरह की लड़ाइयों का अनुभव कर सकते हैं। मैप में मौजूद Massive Structures, Mysterious Atmosphere और Special Missions. खिलाड़ियों को एक अलग दुनिया का एहसास कराते हैं, जिससे हर मैच पहले से ज्यादा रोमांचक बन जाता है। news और पढें: BGMI में जल्द आने वाला है बड़ा फीचर, Vehicle Specialization से पूरी तरह बदल जाएगा गेमप्ले

Hero’s Crown Mode में कौन-कौन सी Trials मिलेंगी?

इस नए मोड में खिलाड़ियों के लिए 5 Special Trials भी जोड़े गए हैं। इनमें Prometheus’ Trial, Achilles’ Trial, Spartan’s Trial, Icarus’ Trial और Gryphon Trial शामिल हैं। मैच के दौरान इन चुनौतियों को पूरा करके खिलाड़ी Glory Points कमा सकते हैं, जिनकी मदद से कई इन-गेम रिवॉर्ड्स हासिल किए जा सकते हैं। Hero’s Crown Mode, 14 जुलाई 2026 तक उपलब्ध रहेगा। ऐसे में खिलाड़ियों के पास इस सीमित समय वाले मोड का आनंद लेने और Special Rewards जीतने का अच्छा मौका है। news और पढें: BGMI 4.1 अपडेट कल से होगा रोलआउट, मिलेगा नया A16 Royale Pass और ‘Frosty Funland’ थीम का मजा

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BGMI 4.4 update में Hero’s Crown Mode के अलावा क्या खास है?

BGMI 4.4 update में Hero’s Crown Mode के अलावा कई बड़े Collaborations भी शामिल किए गए हैं। Krafton ने Ford के साथ पार्टनरशिप करते हुए दो नई Vehicle Skins पेश की हैं। इसके अलावा Blue Lock और Harley-Davidson जैसे फेमस ब्रांड्स के साथ भी खास कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। New Vehicles, Cosmetic Items और Theme-Based Content इस अपडेट को और भी खास बनाते हैं।