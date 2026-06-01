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पनडुब्बियों में क्यों जलती है लाल लाइट? जानिए इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण

समुद्र की गहराइयों में काम करने वाली पनडुब्बियां कई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। इनमें से एक है लाल रंग की रोशनी, जो अक्सर पनडुब्बियों के अंदर दिखाई देती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ रोशनी के लिए नहीं, बल्कि चालक दल की आंखों को अंधेरे में बेहतर देखने में मदद करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आइए जानते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण...

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jun 01, 2026, 12:20 PM (IST)

Submarines

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पनडुब्बियां (Submarines) दुनिया की सबसे बेस्ट Military Technology में गिनी जाती हैं। खासकर परमाणु पनडुब्बियां महीनों तक समुद्र के अंदर रहकर बिना GPS के भी अपने मिशन पूरे कर सकती हैं। अगर आपने किसी फिल्म या टीवी शो में पनडुब्बी देखी है, तो आपने गौर किया होगा कि अंदर कई बार लाल रंग की रोशनी दिखाई जाती है। यह केवल फिल्मों का प्रभाव बढ़ाने के लिए नहीं होता, बल्कि असल पनडुब्बियों में भी लाल रोशनी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण है, जो चालक दल की आंखें अंधेरे में देखने की क्षमता बनाए रखती हैं, जिससे वे जरूरत पड़ने पर आसानी से बाहर के अंधेरे माहौल में काम कर सकते हैं। news और पढें: भारत ने बना ली सुपरफास्ट हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, DRDO ने की सफल टेस्टिंग

लाल रोशनी आंखों के लिए कैसे फायदेमंद होती है?

Human Eyes में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें रॉड्स (Rods) और कोन्स (Cones) कहा जाता है। news और पढें: US-Israel-Iran War: क्या होती GPS Jamming, कैसे काम करती है और युद्ध में कहां किया जा रहा इसका यूज?

  • Cones दिन के समय और रंगों को पहचानने में मदद करते हैं,
  • Rods कम रोशनी में देखने और आसपास की एक्टिविटी को महसूस करने का काम करते हैं।

जब कोई व्यक्ति कुछ समय तक अंधेरे में रहता है, तो उसकी आंखें धीरे-धीरे कम रोशनी में देखने की आदी हो जाती हैं। इससे अंधेरे में चीजें देखना आसान हो जाता है, लेकिन अगर अचानक तेज सफेद लाइट पड़ जाए, तो आंखों की यह क्षमता कुछ समय के लिए कम हो जाती है और फिर से अंधेरे में देखने के लिए समय लगता है। लाल रोशनी का असर आंखों पर बहुत कम पड़ता है, इसलिए इसे इस्तेमाल करने से लोगों की अंधेरे में देखने की क्षमता बनी रहती है। news और पढें: WION World Pulse: AI, ISR और Cyber Systems टेक्नोलॉजी बनेंगे सबसे बड़े हथियार, पूर्व वायुसेना प्रमुख ने कही ये बड़ी बात

लाल रोशनी से चालक दल को क्या फायदे मिलते हैं?

इसी वजह से पनडुब्बियों में लाल रोशनी का यूज किया जाता है। यह इतनी रोशनी देती है कि चालक दल Control Systems को आसानी से देख सके, लेकिन उनकी अंधेरे में देखने की क्षमता भी बनी रहती है। समुद्र की गहराई में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, इसलिए वहां दिन और रात का फर्क समझना मुश्किल होता है। ऐसे में लाल रोशनी अंदर का माहौल आरामदायक बनाए रखती है। साथ ही, यह लोगों की नींद पर भी कम असर डालती है, जिससे लंबे समय तक मिशन पर रहने वाले कर्मचारियों को बेहतर आराम मिलता है और वे स्वस्थ रहते हैं।

पनडुब्बियों के अलावा लाल रोशनी का यूज कहां-कहां होता है?

लाल रोशनी का इस्तेमाल सिर्फ पनडुब्बियों में ही नहीं होता। आज कई दूसरी जगहों पर भी इसका यूज किया जा रहा है। जैसे…

  • Military planes
  • Ships
  • कुछ देशों में लाल रंग की स्ट्रीट लाइट लगाई जाती हैं, ताकि चमगादड़ों और जानवरों पर रोशनी का असर कम पड़े
  • इसके अलावा, रेड लाइट थेरेपी भी काफी चर्चा में है, माना जाता है कि यह त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद हो सकती है

हालांकि इस पर अभी और रिसर्च चल रही है। कुल मिलाकर, पनडुब्बियों में लाल रोशनी का इस्तेमाल सिर्फ रोशनी देने के लिए नहीं होता, बल्कि यह चालक दल की आंखों, स्वास्थ्य और काम करने की क्षमता को बेहतर बनाए रखने में भी मदद करती है।

FAQ

पनडुब्बियों में लाल लाइट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है?

लाल लाइट का इस्तेमाल चालक दल की अंधेरे में देखने की क्षमता (Night Vision) को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इससे वे जरूरत पड़ने पर कम रोशनी वाले माहौल में भी आसानी से काम कर सकते हैं।

लाल रोशनी आंखों पर सफेद रोशनी से अलग कैसे असर करती है?

सफेद रोशनी आंखों की अंधेरे में देखने की क्षमता को जल्दी कम कर देती है, जबकि लाल रोशनी का प्रभाव कम होता है। इसलिए आंखें अंधेरे में काम करने के लिए बेहतर बनी रहती हैं।

क्या सभी पनडुब्बियों में लाल लाइट का यूज होता है?

ज्यादातर आधुनिक सैन्य पनडुब्बियां मिशन की जरूरत के अनुसार लाल रोशनी का इस्तेमाल करती हैं, खासकर तब जब अंधेरे वातावरण में काम करना हो।

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क्या लाल रोशनी का इस्तेमाल केवल पनडुब्बियों में ही होता है?

लाल रोशनी का यूज Military planes, Ships, Observatories, कुछ स्ट्रीट लाइट्स और रेड लाइट थेरेपी जैसी कई जगहों पर भी किया जाता है।