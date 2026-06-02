Computex 2026 की शुरुआत आज 2 जून से हो चुकी है, जो कि 5 जून तक जारी रहेगा। इस इवेंट के दौरान MSI कंपनी ने Prestige N16 Flip AI+ से पर्दा उठाया है। यह कंपनी का पहला लैपटॉप है, जिसे Nvidia की साझेदारी में डेवलप किया गया है। यह कंपनी का नेक्स्ट जनरेशन AI PC है, जो कि Nvidia full-stack AI प्लेटफॉर्म, RTX टेक्नोलॉजी और 2-in-1 डिजाइन के साथ आता है। इस लैपटॉप में आपको 16 इंच की Ultra HD+ Tandem OLED स्क्रीन मिलती है। इस डिस्प्ले में 1000 Nits ब्राइटनेस दी गई है। इसके अलावा, यह RTX Spark सुपरचिप दी गई है, जो कि Nvidia Grace CPU के रूप में मर्ज है। इसमें 20 कोर Nvidia Grace CPU मिलता है। यह पीसी यूजर्स को AI-एन्हैंस विंडो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। यहां जानें सभी डिटेल्स। और पढें: MSI Raider 18 Max HX और MSI Prestige 13 AI+ लैपटॉप भारत में लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

MSI Prestige N16 Flip AI+ Specifications

जैसे कि हमने बताया कंपनी ने MSI Prestige N16 Flip AI+ में 16 इंच का UHD+ Tandem OLED टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, डिस्प्ले में आपको 1000 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है। इस डिस्प्ले में variable refresh rate (VRR) सपोर्ट मिलता है। साथ ही यह टच व पेन सपोर्ट के साथ भी आता है। यह एक फ्लिप लैपटॉप है, जिसे आप लैपटॉप, टैबलेट, टेंट या फिर प्रजेंटेशन मोड्स आदि के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और पढें: Year Ender 2025: इस साल के Top 5 Gaming Laptops, हर तरह के क्रिएटिव कामों के लिए हैं परफेक्ट



यह लैपटॉप RTX Spark प्लेटफॉर्म के साथ आता है, जो कि Nvidia की नई सुपरचिप है। इसमें Blackwell RTX GPU के साथ 6,144 CUDA, fifth-generation Tensor कोर और 20 कोर तक Nvidia Grace CPU का कॉम्बिनेशन मौजूद है।

कंपनी का दावा है कि यह नया लैपटॉप AI-एन्हैंस विंडो एक्सपीरियंस देने के लिए बिल्ट किया गया है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि यह लैपटॉप पर्सनल AI एजेंट, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs), जनरेटिव एआई ऐप, एआई असिस्टेंट प्रोडक्टिविटी टूल और RTX गेमिंग जैसे AI वर्कलोड को हैंडल करने में सक्षम है। ऑडियो के लिए कंपनी ने इसमें क्वैड स्पीकर सेटअप दिया है।

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Prestige N16 Flip AI+ के साथ कंपनी नोट लिखने के लिए व स्कैच करने के लिए Nano Pen stylus दे रही है। इस लैपटॉप के साथ MSI Action Touchpad आदि का सपोर्ट भी मिलता है। इसकी बैटरी 99.9Wh की है। फिलहाल, लैपटॉप की कीमत से पर्दा नहीं उठाया गया है।