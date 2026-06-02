Google Drive में आया शानदार अपडेट, अब मिलेंगे ये फीचर्स और फायदें

Google ने अपने क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म Google Drive के Document Scanner को बड़ा अपडेट दिया है। इस नए अपडेट के साथ यूजर्स को पहले से ज्यादा स्मार्ट और आसान स्कैनिंग मिलेगी। कंपनी ने स्कैनर के डिजाइन को पूरी तरह नया रूप दिया है और इसमें AI आधारित कई फीचर्स जोड़े हैं। नया इंटरफेस Material 3 Expressive डिजाइन पर आधारित है, जिससे स्कैनिंग प्रक्रिया ज्यादा यूजफुल और आसान हो गई है। Google का कहना है कि यह अपडेट फिलहाल Android स्मार्टफोन यूजर्स के लिए जारी किया जा रहा है और इसका उद्देश्य डॉक्यूमेंट को स्कैन करने की प्रक्रिया को तेज और बेहतर बनाना है।

इस अपडेट की सबसे बड़ी खासियत क्या है?

इस अपडेट की सबसे बड़ी खासियत Smart Batch Scanning फीचर है। पहले किसी बड़े डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए हर पेज की अलग-अलग फोटो लेनी पड़ती थी, जिससे काफी समय लगता था। अब यूजर्स कई पेजों को एक साथ स्कैन कर सकते हैं। यह फीचर वीडियो रिकॉर्ड करने की तरह काम करता है और सभी पेजों को अपने आप पहचानकर अलग-अलग पेजों में व्यवस्थित कर देता है। इससे लंबे डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्म में बदलना पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। खासकर छात्रों, ऑफिस में काम करने वाले लोगों और प्रोफेशनल्स के लिए यह फीचर काफी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि उन्हें अक्सर कई पेजों वाले डॉक्यूमेंट स्कैन करने पड़ते हैं।

क्या-क्या नए फीचर्स मिलेंगे?

Google ने नए स्कैनर में Duplication Detection फीचर भी जोड़ा है। कई बार स्कैनिंग के दौरान गलती से एक ही पेज दोबारा स्कैन हो जाता है, जिससे फाइल में अनावश्यक पेज जुड़ जाते हैं। नया सिस्टम ऐसे डुप्लीकेट पेजों को तुरंत पहचान लेता है और उन्हें स्कैन होने से रोक देता है। इसके अलावा Auto-Best Frame नाम का फीचर भी दिया गया है, जो धुंधली या कम क्वालिटी वाली तस्वीरों को अपने आप बेहतर और साफ तस्वीरों से बदल देता है। इससे स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर दिखाई देंगे। Google का दावा है कि ये सभी सुविधाएं AI की मदद से काम करती हैं और स्कैनिंग की क्वालिटी को काफी बेहतर बनाती हैं।

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किन फोन में मिलेगा ये नया फीचर और क्या हैं इसके फायदे?

फिलहाल यह नया Google Drive Document Scanner फीचर सिर्फ उन Android स्मार्टफोन्स में उपलब्ध है जिनमें कम से कम 8GB RAM है। Google इसे Google Play Services के जरिए धीरे-धीरे यूजर्स तक पहुंचा रहा है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि स्कैनिंग और डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग का पूरा काम फोन के अंदर ही होता है। यानी आपका डेटा किसी सर्वर पर नहीं भेजा जाता, जिससे प्राइवेसी ज्यादा सुरक्षित रहती है। यह फीचर इंटरनेट के बिना भी काम कर सकता है, इसलिए ऑफलाइन होने पर भी डॉक्यूमेंट आसानी से स्कैन किए जा सकते हैं। Google ने बताया है कि यह नया स्कैनर Google Drive के साथ-साथ Files by Google ऐप में भी मिलेगा। कुल मिलाकर, यह अपडेट डॉक्यूमेंट स्कैनिंग को पहले से ज्यादा आसान, तेज और सुरक्षित बनाता है।