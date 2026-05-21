OnePlus Nord 6 हुआ महंगा, 4 हजार से ज्यादा बढ़ी फोन की कीमत

Published By: Ajay Verma | Published: May 21, 2026, 10:25 AM (IST)
OnePlus लवर्स के लिए बुरी खबर है। कंपनी के लेटेस्ट स्मार्टफोन्स में से एक OnePlus Nord 6 महंगा हो गया है। इस फोन की कीमत में 4 हजार से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि अब इसे खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नॉर्ड 6 फोन को इस साल अप्रैल में लॉन्च किया गया था। और पढें: OnePlus Nord CE 6 Lite दमदार प्रोसेसर के साथ देगा दस्तक, लॉन्च से पहले यहां हुआ लिस्ट
OnePlus Nord 6 की कीमत में 5000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब यह स्मार्टफोन 38,999 रुपये की बजाय 41,999 रुपये में मिल रहा है। इस दाम में 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। इसका 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल 41,999 रुपये की जगह 46,999 रुपये में लिस्ट है। और पढें: OnePlus Nord 6 यहां हुआ 3000 रुपये सस्ता, कम दाम में मिलेगी 9000mAh बैटरी और 50MP कैमरा जैसे शानदार फीचर्स
इस स्मार्टफोन की नई कीमतें ऑफिशियल वेबसाइट और स्टोर पर अपडेट हो गई हैं। यह ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन इंडिया (Amazon India) पर भी इस ही दाम में मिल रहा है।
|Category
|Specifications
|Operating System
|Android 16-based OxygenOS 16
|Processor
|Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4
|GPU
|Adreno 825
|RAM
|Up to 12GB
|Storage
|Up to 256GB Internal Storage
|Display Size
|6.78-inch AMOLED
|Resolution
|2772 × 1272 pixels
|Refresh Rate
|165Hz
|Peak Brightness
|3600 nits
|Protection
|Crystal Guard Protection Glass
|Rear Camera
|50MP Sony LYTIA-600 Primary + 8MP Ultra-Wide Lens
|Video Recording
|Up to 4K Video Recording
|Front Camera
|32MP Selfie Camera
|Speakers
|Stereo Speakers
|Battery
|9000mAh
|Fast Charging
|80W Fast Charging
|Durability
|IP66 / IP68 / IP69 / IP69K Rating
|Certification
|MIL-STD-810H Military-Grade Certification
|Connectivity
|Wifi, Bluetooth, GPS, USB-C Port
वनप्लस नॉर्ड 6 Android 16 बेस्ड OxygenOS 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम का Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर, Adreno 825 GPU और 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसकी रैम 12 जीबी तक है। इसमें 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसका रिफ्रेश रेट 165Hz है। इसकी ब्राइटनेस 3600 निट्स और रेजलूशन 2772 x 1272 पिक्सल है। इस पर Crystal Guard प्रोटेक्शन ग्लास लगा है।
फोटो क्लिक करने और वीडियो शूट करने के लिए स्मार्टफोन में 50MP का प्राइमरी Sony LYTIA-600 सेंसर और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है। इससे 4K वीडियो शूट की जा सकती है। इसमें सेल्फी के लिए 32MP का कैमरा मिलता है।
इस फोन में बेहतर साउंड के लिए स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। इसमें 9000mAh की तगड़ी बैटरी मिलती है। इसे 80 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसे IP66/68/69/69K रेटिंग और MIL-STD-810H का मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन मिला है।
सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए इस स्मार्टफोन में 5जी, 4जी, सिम कार्ड स्लॉट, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इस फोन की डायमेंशन 162.5×77.5× 8.5mm और वजन 217 ग्राम है।
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