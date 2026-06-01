बिजली जाने पर भी चलता रहेगा Wi-Fi और CCTV Camera, Portronics लाया अनोखा Mini UPS

Published By: Manisha | Published: Jun 01, 2026, 05:58 PM (IST)
बिजली जाने के बाद Wi-Fi और CCTV Camera जैसे डिवाइस बंद हो जाते हैं। इन्हें एक्सेस करने के लिए अभी तक इनवर्टर की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल, Portronics ने भारतीय मार्केट में अपना एक नया डिवाइस लॉन्च किया है, जो कि Mini UPS है। इस डिवाइस के जरिए अब आपके घर में मौजूद Wi-Fi राउटर व CCTV कैमरा बिजली जाने पर भी बंद नहीं होंगे। इस डिवाइस का उद्देश्य घर या फिर ऑफिस में कुछ घंटों बिजली जाने के बावजूद आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है। यह डिवाइस 8000mAh बैटरी के साथ आता है। कंपनी का दावा है कि यह डिवाइस यूजर्स को 5 घंटे तक की पावर बैकअप प्रोवाइड करेगा। यहां जानें इस डिवाइस से जुड़ी डिटेल्स।
कंपनी ने Portronics Kinetics 8K Mini UPS को 2,999 रुपये की कीमत में पेश किया है। हालांकि, लॉन्च ऑफर के तहत इसे आप 1,699 रुपये में खरीद सकेंगे। इस डिवाइस को आप Amazon.in व Flipkart के जरिए खरीद सकते हैं।
फीचर्स की बात करें, तो Portronics Kinetics 8K Mini UPS को 8000mAh बैटरी के साथ पेश किया गया है। जैसे कि हमने बताया यह डिवाइस सिंगल चार्ज पर 8K में 5 घंटे तक का पावर बैकअप प्रोवाइड करेगा। हालांकि, बैकअप का ड्यूरेशन कनेक्टेड डिवाइस व उनकी पावर खपत के आधार पर अलग भी हो सकता है। इसके अलावा, यह डिवाइस 12V DC Wi-Fi राउटर्स को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके जरिए न केवल आप बिजली न होने पर वाई-फाई को एक्सेस कर सकेंगे बल्कि रिमोट वर्क, ऑनलाइन एजुकेशन, मीडिया स्ट्कीमिंग व सिक्योरिटी के लिहाज से भी यह आपको पावर सप्लाई प्रोवाइड करेगा।
कनेक्टिविटी की बात करें, तो यह डिवाइस 5V/2.1A, 9V/2A, and 12V/1.5A DC आउटपुट प्रोवाइड करता है। वहीं, यूएसबी पोर्ट्स की बात करें, तो आपको USB-A और Type-C का सपोर्ट मिलता है।
Kinetics 8K में कंपनी ने crème-ivory कलर ऑप्शन पेश किया है। इसके अलावा, यह काफी लाइटवेट व कॉम्पैक्ट है, जिसे आप मौजूद वर्कस्टेशन, राउटर व इंटरटेनमेंट सेटअप के साथ एक्सेस कर सकेंगे।
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