WhatsApp अपने यूजर्स के लिए नए-नए फीचर्स लेकर आता रहता है। इन दिनों इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक नए सेफ्टी फीचर पर काम कर रहा है। यह फीचर यूजर्स को व्हाट्सऐप स्कैम से बचाने में मदद करने वाला है। जी हां, लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें, तो कंपनी जल्द ही Scam Alert नाम का नया फीचर लेकर आने वाली है। यह फीचर स्कैम मैसेज को डिटेक्ट करके यूजर्स को अलर्ट करेगा। आपको बता दें, डिजिटल दौर में इन दिनों ऑनलाइन स्कैम बढ़ते जा रहे हैं। अभी-तक स्कैमर्स फोन कॉल व समान्य मैसेज के जरिए लोगों को अपना निशाना बना रहे थे… लेकिन अब स्कैमर्स ने व्हाट्सऐप के जरिए भी धोखाधड़ी करना शुरू कर दिया है। इसी तरह के स्कैम को रोकने के लिए व्हाट्सऐप इन-बिल्ट फीचर लाने की तैयारी में है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: WhatsApp से बेहतर Telegram के 7 दमदार फीचर्स

WhatsApp SCAM Alert Feature

Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें, तो WhatsApp beta for Android 2.26.22.2 अपडेट के जरिए नए फीचर की जानकारी सामने आई है। यह व्हाट्सऐप पर मिलने वाला नया प्राइवेसी व सेफ्टी फीचर होने वाला है, जिसे कंपनी Scam Alert नाम के साथ ला सकती है। अपने नाम की तरह ही यह फीचर यूजर्स को उन अज्ञात नंबर से आने वाले मैसेज से सावधान करेगा, जो कि स्कैम आधारित हो सकते हैं। और पढें: WhatsApp चलाते हैं? तुरंत छोड़ दें ये 6 आदतें, नहीं तो फोन होगा स्लो

WhatsApp to flag potential scam messages without reading your chats! WhatsApp is working on a new feature called Scam Alert to warn users when a message from an unknown contact looks like a potential scam.https://t.co/q3gxg8tHSS pic.twitter.com/4qTwL2fOn7 — WABetaInfo (@WABetaInfo) June 1, 2026



रिपोर्ट में इस स्कैम अलर्ट फीचर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है। स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि यूजर्स को व्हाट्सऐप पर नया स्कैम अलर्ट टॉगल मिलने वाला है, जिसे ऑन करने के बाद आपको स्कैम वाले मैसेज की वॉर्निंग पहले ही दे दी जाएगी। स्क्रीनशॉट में देखा गया है कि एक अज्ञात नंबर से मैसेज चैट में आया हुआ है, उसके नीचे व्हाट्सऐप ने This May be Scam का अलर्ट दिया हुआ है। इसके अलावा, जानकारी दी गई है कि मैसेज भेजने वाला शख्स आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद नहीं है। साथ ही आपको उस शख्स के मैसेज को ब्लॉतक करने का भी ऑप्शन मिलने वाला है।

End-to-End Encrypted होगा Scam Alert फीचर!

रिपोर्ट की मानें, तो अपकमिंग स्कैम अलर्ट फीचर पूरी तरह से End-to-End Encrypted होगा। यह फीचर पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आपके डिवाइस पर ही काम करने वाला है। इस वजह से आपकी चैट या फिर मैसेज कोई तीसरा एक्सेस नहीं कर सकेगा।

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बिल्कुल ऑप्शन होगा Scam Alert

इसके अलावा, Scam Alert फीचर पूरी तरह से ऑप्शन होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सऐप आपको इस तरह के स्कैम वाले मैसेज से बचाकर रखे, तो आप इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप नहीं चाहते कि व्हाट्सऐप आपको अलर्ट करें, तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं।