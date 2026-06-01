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Airtel यूजर्स की मौज, 100 रुपये से कम में पाएं 20 OTT, Xstream Play Premium प्लान हुआ सस्ता

Airtel Xstream Play Premium कंपनी अपने यूजर्स के लिए Summer OTT Sale लेकर आई है। इस सेल के दौरान आप 20 OTT प्लेटफॉर्म को 100 रुपये से कम में एक्सेस कर सकेंगे। यहां जानें डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Jun 01, 2026, 01:17 PM (IST)

Airtel (14)

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Airtel कंपनी यूं तो अपने महंगे रिचार्ज प्लान्स के लिए जानी जाती है। हालांकि, कंपनी समय-समय पर अपने यूजर्स के लिए कई आकर्षक ऑफर्स लेकर आती रहती है। इसी बीच अब कंपनी ने OTT लवर्स को शानदार खुशखबरी दे दी है। अब आप 20 ओटीटी प्लेटफॉर्म को 100 रुपये से भी कम में एक्सेस कर सकते हैं। जी हां, कंपनी ने अपने Xstream Play Premium प्लान की कीमत कम कर दी है। हालांकि, यह एक लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है, जो कि कुछ ही समय तक के लिए लाइव किया गया है। दरअसल, कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए Summer OTT Sale लाइव की है। इसी सेल के तहत आप इस ओटीटी प्लान को इतने कम रुपये में एक्सेस कर सकते हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स। news और पढें: क्या है 5G Network Slicing? Airtel की इस नई सुविधा से कैसे भीड़ में भी मिलेगा तेज इंटरनेट

Airtel Summer OTT Sale

कंपनी ने अपने OTT लवर्स यूजर्स के लिए खास Summer OTT Sale लाइव की है, जिसके तहत आप अभी Airtel Xstream Play Premium प्लान को सस्ते में एक्टिवेट कर सकते हैं। यूं तो इस प्लान की कीमत 149 रुपये है, लेकिन सेल के तहत आप इस प्लान को सिर्फ 99 रुपये में ही पा सकेंगे। news और पढें: Airtel यूजर्स के मजे, रोज मिलेगा 2.5GB डेटा

OTT Benefits

Airtel Xstream Play Premium प्लान के तहत मिलने वाले ओटीटी बेनेफिट्स की बात करें, तो यह प्लान यूजर्स को Sony LIV, aha, Lionsgate Play, Sun NXT, Hungama, Eros Now, ShemarooMe, EPIC ON, Playflix, ManoramaMAX, Ultra, Chaupal, ShortsTV, Raj Digital TV, Klikk, NammaFlix, DocuBay, Addatimes, Jojo, और Times Play आदि प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस मिलता है। यह प्लान 1 महीने के लिए उपलब्ध है, जिसकी प्रति दिन कीमत 3.30 रुपये पड़ती है। वहीं, आम दिनों में इस प्लान की कीमत 149 रुपये प्रति महीना है।

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Airtel Rs 279 OTT Plan

वहीं, दूसरी ओर एयरटेल एक 279 रुपये का OTT प्लान भी लेकर आती है। इस प्लान में यूजर्स को 20 नहीं बल्कि 23 ओटीटी ऐप्स का एक्सेस मिलता है। इस प्लान में Netflix Basic, JioHotstar Super, ZEE5 Premium और Airtel Xstream Play Premium वाले 20 ओटीटी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन शामिल है। इस प्लान की वैलिडिटी भी 30 दिन की है। इस प्लान में आपको 1GB डेटा का भी एक्सेस मिलता है।