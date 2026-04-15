OnePlus Nord 6 यहां हुआ 3000 रुपये सस्ता, कम दाम में मिलेगी 9000mAh बैटरी और 50MP कैमरा जैसे शानदार फीचर्स

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OnePlus Nord 6 Camera

शानदार फोटो क्लिक करने के लिए OnePlus Nord 6 फोन में 50MP का Sony LYTIA-600 सेंसर दिया गया है। इसका अपर्चर f/1.8 है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है। इसका अपर्चर f/2.2 है। इससे 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।