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OnePlus Nord 6 यहां हुआ 3000 रुपये सस्ता, कम दाम में मिलेगी 9000mAh बैटरी और 50MP कैमरा जैसे शानदार फीचर्स

OnePlus Nord 6 Price Down 3000 Discount Amazon Offer Specification Features: वनप्लस नॉर्ड 6 लेटेस्ट फोन है। इसे बंपर डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Apr 15, 2026, 11:52 AM (IST)

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OnePlus Nord 6 Processor

कंपनी ने OnePlus Nord 6 फोन में फास्ट वर्किंग के लिए क्वालकॉम का Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर दिया है। इस चिप के साथ Adreno 825 GPU मिलता है। इसकी इंटरनल स्टोरेज 256GB है।

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OnePlus Nord 6 Screen

वनप्लस नॉर्ड 6 में 6.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज तक है। इसकी पीक ब्राइटनेस 3600 निट्स है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। इस पर सुरक्षा के लिए Crystal Guard Glass लगाया गया है।

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OnePlus Nord 6 Camera

शानदार फोटो क्लिक करने के लिए OnePlus Nord 6 फोन में 50MP का Sony LYTIA-600 सेंसर दिया गया है। इसका अपर्चर f/1.8 है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है। इसका अपर्चर f/2.2 है। इससे 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

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OnePlus Nord 6 Front Camera

वीडियो कॉलिंग के लिए वनप्लस नॉर्ड 6 फोन में 32MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इससे 4के 30fps वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। इसमें टाइम लैप्स और स्लो-मोशन जैसे फीचर्स मिलते हैं।

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OnePlus Nord 6 Battery

यह 5जी स्मार्टफोन 9000mAh बैटरी से लैस है। इसको 80 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसे पानी और धूल से बचाने के लिए IP66/68/69/69K रेटिंग दी गई है। इसे मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन मिला है। इसका मतलब इसकी बॉडी बहुत मजबूत है।

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OnePlus Nord 6 Other Specs

OnePlus Nord 6 में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इस फोन की डायमेंशन 162.5×77.5× 8.5mm और वजन 217 ग्राम है।

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OnePlus Nord 6 Price

वनप्लस नॉर्ड 6 की कीमत 38,999 रुपये है। इस दाम में 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। इसे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Amazon India व ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदा जा सकता है।

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OnePlus Nord 6 Offer

इस फोन पर 3000 रुपये का फ्लैट बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस पर एक्सचेंज ऑफर और किफायती ईएमआई दी जा रही है।