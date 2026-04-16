Published By: Manisha | Published: Apr 16, 2026, 01:23 PM (IST)
OnePlus Pad 4 की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह कंपनी का नेक्स्ट जनरेशन टैबलेट होने वाला है, जो कि पिछले साल लॉन्च हुए OnePlus Pad 3 का अपग्रेड वर्जन होगा। हाल ही में कंपनी ने नए वनप्लस टैब को टीज करना शुरू किया था, वहीं अब लॉन्च डेट सामने आ चुकी है। यह फोन पिछले काफी समय से लीक्स का हिस्सा बना हुआ है। लीक्स के जरिए टैब के फीचर्स सामने आ चुके हैं। लीक की मानें, तो यह टैब 13.2 इंच डिस्प्ले के साथ दस्तक देगा। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz का होगा। कंपनी इसके साथ नया stylus पेश कर सकती है, जिसका नाम Stylo Pro होगा। यहां जानें सभी डिटेल्स। और पढें: OnePlus Ace 6 Ultra यूनीक डिजाइन के साथ देगा ग्लोबल बाजार में दस्तक, मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स
OnePlus India ने OnePlus Pad 4 की लॉन्च डेट से पर्दा उठा दिया है। यह टैब भारत में 30 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। इस दौरान टैब के सभी फीचर्स और कीमत से जुड़ी जानकारी रिवील कर दी जाएगी। और पढें: OnePlus Nord 6 यहां हुआ 3000 रुपये सस्ता, कम दाम में मिलेगी 9000mAh बैटरी और 50MP कैमरा जैसे शानदार फीचर्स
No compromises.
April 30. #OnePlusPad4 pic.twitter.com/gxWgFDHq6L
— OnePlus India (@OnePlus_IN) April 16, 2026
OFFICIAL: OnePlus Pad 4 is launching in India on 30 April, 2026.
Specifications:
📲 (13.2”) 3.4K immersive display with a 144 Hz refresh rate
🔳 Snapdragon 8 Elite Gen 5
• 2× cores @ 4.61 GHz
• 6× cores @ 3.63 GHz
🔳 Adreno 840 GPU
LPDDR5X RAM
🍭 Android 16
🔋 13,380mAh… pic.twitter.com/FKd7UL6Cfw
— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) April 16, 2026
लीक फीचर्स की बात करें, तो OnePlus Pad 4 में 13.2 इंच का डिस्प्ले दिया जाने वाला है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz का होगा। इसके अलावा, टैब Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप से लैस होगा। यह टैब Android 16 पर काम करेगा। टैब में कंपनी 13,380mAh की बैटरी देने वाली है, जिसके साथ आपको 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।
साथ ही टैब में OnePlus Stylo Pro का सपोर्ट मिलेगा। इसमें वनप्लस एआई का भी एक्सेस मौजूद होगा। इसमें 12GB RAM व 512GB स्टोरेज दी जा सकती है। टैब में 2 कलर ऑप्शन Dune Glow व Sage Mist कलर ऑप्शन शामिल होंगे।
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