comscore
ENG
  • Home
  • News
  • Oneplus Pad 4 To Launch In India On April 30th May Come With 13380mah Battery Specs Leak Online

OnePlus Pad 4 की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, टैब में मिल सकती है 13,380mAh की धाकड़ बैटरी!

OnePlus Pad 4 की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह कंपनी का लेटेस्ट टैब होगा। लॉन्च से पहले टैब के ज्यादातर फीचर्स हुए लीक। जानें डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Apr 16, 2026, 01:23 PM (IST)

OnePlus Pad 4

photo icon OnePlus Pad 4 India launch date

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

OnePlus Pad 4 की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह कंपनी का नेक्स्ट जनरेशन टैबलेट होने वाला है, जो कि पिछले साल लॉन्च हुए OnePlus Pad 3 का अपग्रेड वर्जन होगा। हाल ही में कंपनी ने नए वनप्लस टैब को टीज करना शुरू किया था, वहीं अब लॉन्च डेट सामने आ चुकी है। यह फोन पिछले काफी समय से लीक्स का हिस्सा बना हुआ है। लीक्स के जरिए टैब के फीचर्स सामने आ चुके हैं। लीक की मानें, तो यह टैब 13.2 इंच डिस्प्ले के साथ दस्तक देगा। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz का होगा। कंपनी इसके साथ नया stylus पेश कर सकती है, जिसका नाम Stylo Pro होगा। यहां जानें सभी डिटेल्स। news और पढें: OnePlus Ace 6 Ultra यूनीक डिजाइन के साथ देगा ग्लोबल बाजार में दस्तक, मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स

OnePlus India ने OnePlus Pad 4 की लॉन्च डेट से पर्दा उठा दिया है। यह टैब भारत में 30 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। इस दौरान टैब के सभी फीचर्स और कीमत से जुड़ी जानकारी रिवील कर दी जाएगी। news और पढें: OnePlus Nord 6 यहां हुआ 3000 रुपये सस्ता, कम दाम में मिलेगी 9000mAh बैटरी और 50MP कैमरा जैसे शानदार फीचर्स

OnePlus Pad 4 Specs leak


लीक फीचर्स की बात करें, तो OnePlus Pad 4 में 13.2 इंच का डिस्प्ले दिया जाने वाला है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz का होगा। इसके अलावा, टैब Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप से लैस होगा। यह टैब Android 16 पर काम करेगा। टैब में कंपनी 13,380mAh की बैटरी देने वाली है, जिसके साथ आपको 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

साथ ही टैब में OnePlus Stylo Pro का सपोर्ट मिलेगा। इसमें वनप्लस एआई का भी एक्सेस मौजूद होगा। इसमें 12GB RAM व 512GB स्टोरेज दी जा सकती है। टैब में 2 कलर ऑप्शन Dune Glow व Sage Mist कलर ऑप्शन शामिल होंगे।