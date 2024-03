OnePlus Nord CE 4 में मिलेगी इतनी RAM, लॉन्च से पहले कंपनी ने किया कन्फर्म

OnePlus Nord CE 4 स्मार्टफोन जल्द भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है। लॉन्चिंग से पहले ही वनप्लस ने फोन के खास स्पेसिफिकेशन का खुलासा कर दिया गया है। इसकी माइक्रो वेबसाइट Amazon पर भी लाइव कर दी गई है। कंपनी ने हाल में ट्वीट करके फोन की रैम और स्टोरेज डिटेल जारी की है। इसे अगले महीने लॉन्च किया जाएगा। अमेजन पेज से इसका प्रोसेसर का पता भी चल गया है। आइये, डिटेल में जानते हैं।

OnePlus India ने अपने ऑफिशियल एक्स (ट्विटर) अकाउंट से ट्वीट करके अपकमिंग OnePlus Nord CE 4 के खास फीचर्स जैसे रैम और स्टोरेज की जानकारी दी है। ट्वीट के अनुसार, फोन को 8GB LPDDR4X RAM के साथ लाया जाएगा। इसमें वर्चुअल रैम का ऑप्शन भी मिलेगा। रैम को 8GB तक बढ़ाया जा सकता है। इस तरह इसमें कुल 16GB RAM मिल सकेगी।

साथ ही फोन में 256GB इंटरनल स्टोरेज दिया जाएगा। स्टोरेज को बढ़ाने के लिए माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट भी मिलेगा। इंटरनल स्टोरेज को 1TB तक बढ़ा पाएंगे। अमेजन पेज पर कंपनी ने यह भी कन्फर्म कर दिया गया है कि इस अपकमिंग स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर दिया जाएगा। यह 15 प्रतिशत बेहतर CPU और 50 प्रतिशत बेहतर GPU परफॉर्मेंस देगा।

Collect games, memes, memories and everything in between with up to 1TB of storage and share them across multiple platforms at the same time with quick app switching on the #OnePlusNordCE4 pic.twitter.com/5LqiSNxuiJ

