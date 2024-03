OnePlus Nord CE 4 स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह कंपनी की OnePlus Nord सीरीज का लेटेस्ट एडिशन होगा। लॉन्च से पहले फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट ई-कॉमर्स जाइंट Amazon पर लाइव हो गई है। माइक्रोसाइट के जरिए फोन के कई स्पेसिफिकेशन डिटेल्स रिवील हो गई है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो यह फोन Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर से लैस होगा। इसके अलावा, फोन में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा। कंपनी फोन में दो कलर ऑप्शन ग्रीन और ब्लैक पेश कर सकती है। आइए जानते हैं फोन की लॉन्च डेट।

OnePlus India ने अपने ऑफिशियल X (Twitter) हैंडल के जरिए OnePlus Nord CE 4 फोन की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह पिछले साल लॉन्च हुए OnePlus Nord CE 3 का ही अपग्रेड वर्जन होने वाला है। यह फोन भारत में 1 अप्रैल को शाम 6.30 बजे लॉन्च किया जाएगा।

Here we go again! #OnePlusNordCE4 pic.twitter.com/C5Zd7PiL2Q

— OnePlus India (@OnePlus_IN) March 11, 2024