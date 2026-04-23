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7400mAh बैटरी वाले OnePlus 15R 5G को खरीदने का सुनहरा चांस, मिल रही 3500 की गजब छूट

7400mAh battery featured OnePlus 15R 5G gets 3500 discount offer specification price in india: वनप्लस 15आर पर फाडू छूट दी जा रही है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Apr 23, 2026, 05:06 PM (IST)

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OnePlus 15R 5G Processor

OnePlus 15R 5G फोन में Snapdragon 8 Gen 5 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और Adreno 829 GPU दिया गया है। इसके साथ 512 जीबी तक स्टोरेज और 12 जीबी रैम मिलती है।

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OnePlus 15R 5G Screen

वनप्लस 15आर स्मार्टफोन को 6.83 इंच के AMOLED डिस्प्ले के साथ लाया गया है। इसका रेजलूशन 2800×1272 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज है। इसे प्रोटेक्ट करने के लिए Corning Gorilla Glass 7i लगाया गया है।

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OnePlus 15R 5G Camera

कंपनी ने वनप्लस 15आर में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इसमें 50MP का Sony IMX906 लेंस मौजूद है, जिसका अपर्चर f/1.8 है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस मिलता है। इसका अपर्चर f/2.2 है।

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OnePlus 15R 5G Selfie Camera

वीडियो कॉलिंग के लिए OnePlus 15R स्मार्टफोन में 32MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इससे 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

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OnePlus 15R 5G Battery

OnePlus 15R स्मार्टफोन में 7400mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसे 80 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इस फोन की डायमेंशन 163.41×77× 8.1mm है। इसका वजन 213 ग्राम है।

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OnePlus 15R 5G Other Features

सुरक्षा के लिहाज से वनप्लस के इस स्मार्टफोन में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। इसके साथ फोन में डुअल सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए है।

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OnePlus 15R 5G Price in India

वनप्लस 15आर फोन 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट विजय सेल्स पर लिस्ट है। इस मॉडल की कीमत 50,499 रुपये है। इसका 12GB+512GB स्टोरेज वेरिएंट 55,499 रुपये में मिल रहा है।

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OnePlus 15R 5G Offers

OnePlus 15R पर 3500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। यह ऑफ HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर मिल रहा है। इसे 6 महीने की 9000 रुपये की EMI पर भी खरीदा जा सकता है।