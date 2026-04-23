7400mAh बैटरी वाले OnePlus 15R 5G को खरीदने का सुनहरा चांस, मिल रही 3500 की गजब छूट

1 मई से ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम होंगे लागू

भारत में ऑनलाइन गेमिंग के नियम 1 मई से बदलने जा रहे हैं। MeitY के इन नए नियमों से छोटे डेवलपर्स को राहत मिलेगी और यूजर्स की सुरक्षा भी बेहतर होगी। अब हर गेम पर सख्त नियम नहीं होंगे, बल्कि जरूरत के हिसाब से नियंत्रण किया जाएगा। आइए जानते हैं...