  • Motorola Razr 70 Listed On Uae Tdra Database Global Launch Expected Soon Leak Report

Motorola Razr 70 का ग्लोबल लॉन्च होगा जल्द, TDRA सर्टिफिकेशन से मिला बड़ा संकेत

Motorola जल्द ही अपना नया फोल्डेबल स्मार्टफोन Razr 70 लॉन्च कर सकता है। यह फोन UAE की TDRA सर्टिफिकेशन लिस्ट में दिखाई दिया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि इसका ग्लोबल लॉन्च नजदीक है। कंपनी ने अभी आधिकारिक तारीख नहीं बताई है।

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 04, 2026, 01:06 PM (IST)

Motorola Razr 70

photo icon Motorola Razr 70

Motorola एक बार फिर अपने नए फोल्डेबल स्मार्टफोन को लेकर सुर्खियों में है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी का अपकमिंग फोल्डेबल फोन Motorola Razr 70 अब UAE की TDRA (Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority) सर्टिफिकेशन डेटाबेस में लिस्ट हो चुका है। यह लिस्टिंग इस बात का साफ संकेत देती है कि Motorola Razr 70 का ग्लोबल लॉन्च अब ज्यादा दूर नहीं है हालांकि कंपनी की तरफ से अभी तक किसी भी आधिकारिक लॉन्च डेट की पुष्टि नहीं की गई है लेकिन सर्टिफिकेशन मिलना आमतौर पर लॉन्च से पहले की आखिरी प्रक्रिया मानी जाती है। टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फोन जल्द ही चुनिंदा इंटरनेशनल मार्केट्स में पेश किया जा सकता है। news और पढें: CES 2026: Motorola ने अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन Razr Fold किया पेश, जानें फीचर्स से लेकर कैमरा तक सब कुछ

Motorola के ये स्मार्टफोन्स भी हो चुके हैं TDRA डेटाबेस पर लिस्ट

टेक ब्लॉगर Anvin (@ZionsAnvin) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर TDRA डेटाबेस का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें Motorola Razr 70 को XT2657-8 मॉडल नंबर के साथ देखा गया है। इसी के साथ रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि Motorola के कई बाकी स्मार्टफोन्स जैसे Motorola Razr 70 Ultra, Edge 70 Fusion, Moto G17, Moto G67 और Moto G77 भी UAE के इसी सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किए गए हैं। इन सभी फोन्स के अलग-अलग मॉडल नंबर सामने आए हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि कंपनी एक साथ कई नए डिवाइसेज लॉन्च करने की तैयारी में है, हालांकि इन लिस्टिंग्स में फिलहाल फोन की कीमत, फीचर्स या लॉन्च टाइमलाइन से जुड़ी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। news और पढें: Motorola Razr Fold: कंपनी का पहला बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन 2026 में हो सकता है लॉन्च, लीक में हुआ खुलासा

Motorola Razr 70 होगा Razr 60 का अपग्रेड वर्जन

Motorola Razr 70 को कंपनी के पिछले फोल्डेबल फोन Motorola Razr 60 का अपग्रेड वर्जन माना जा रहा है। Razr 60 को भारत में मई 2025 में लॉन्च किया गया था, जिसकी शुरुआती कीमत ₹49,999 रखी गई थी। यह फोन 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट में आया था और इसे Pantone Gibraltar Sea, Pantone Lightest Sky और Pantone Spring Bud जैसे प्रीमियम कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया था। Razr 60 को यूजर्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि Razr 70 इससे बेहतर फीचर्स और अपग्रेड्स के साथ आएगा। news और पढें: Motorola नए साल में ला रहा अपना पहला फोल्डेबल फोन! Samsung और Vivo को मिलेगी टक्कर

फीचर्स और अपग्रेड्स देखने को मिल सकते हैं

अगर स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Motorola Razr 70 में Razr 60 के मुकाबले कुछ अहम सुधार देखने को मिल सकते हैं। Razr 60 में 6.9-inch का Full HD+ pOLED LTPO फोल्डेबल डिस्प्ले दिया गया था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें 3.63-inch का कवर डिस्प्ले भी मिलता है। फोन में MediaTek Dimensity 7400X Processor, 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप, 32MP का फ्रंट कैमरा और 4500mAh की बैटरी दी गई थी। माना जा रहा है कि Razr 70 में Processor, कैमरा और बैटरी से जुड़े कुछ और बेहतर अपग्रेड्स देखने को मिल सकते हैं।