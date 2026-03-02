MWC 2026: Motorola Razr Fold और Edge 70 Fusion से उठा पर्दा, जानें कीमत और फीचर्स

MWC 2026 में Motorola के दो शानदार स्मार्टफोन Motorola Razr Fold और Motorola Edge 70 Fusion से पर्दा उठ गया है। सबसे पहले रेजर फोल्ड की बात करें, तो यह किताब की तरह खुलता है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए फोन में Snapdragon 8 Gen 5 चिप और 6000mAh की बैटरी दी गई है। ऐज 70 फ्यूजन में तीन कैमरे के साथ लाया गया है। इसमें AMOLED स्क्रीन और 5200mAh की बैटरी मिलती है। इसको फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। और पढें: MWC 2026: Lenovo एक साथ लेकर आया दो धाकड़ टैब, मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स

Motorola Razr Fold

मोटोरोला रेजर फोल्ड में ई-सिम और फिजिकल सिम है। यह Android 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस डिवाइस में 6.6 इंच का LTPO pOLED कवर डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजलूशन 1,080×2,520 पिक्सल और आस्पेक्ट रेश्यो 21:9 है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass Ceramic 3 लगाई गई है। इसका मेन डिस्प्ले 8.1 इंच है। इसका रेजलूशन 2K और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसकी पीक ब्राइटनेस 6200 निट्स है। इस पर Ultra Thin Glass लगा है। और पढें: Smartphones launching in India: Nothing Phone (4a) से लेकर Xiaomi 17 सीरीज तक, मार्च में भारत आ रहे ये फोन

इस फोल्डेबल स्मार्टफोन में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, Adreno A829 GPU, 16 जीबी रैम और 1TB तक स्टोरेज दी गई है। इसके साथ वर्चुअल रैम मिलती है। फोटो और वीडियो के लिए हैंडसेट में 50MP का Sony LYTIA, 50MP का पैरीस्कोप टेलीफोटो लेंस और 50MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए कवर स्क्रीन में 32MP और मेन स्क्रीन में 20MP का कैमरा मिलता है। और पढें: लॉन्च से पहले ही छाया Honor Magic V6, MWC से पहले दिखी लगभग बिना क्रीज वाली डिस्प्ले

लंबे बैकअप के लिए रेजर फोल्ड में 80 वॉट फास्ट चार्जिंग वाली 6000mAh की बैटरी दी गई है। इस फोन में IR, Ambient Light सेंसर्स के साथ-साथ 5G, एनएफसी, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।

Motorola Edge 70 Fusion

मोटोरोला एज 70 फ्यूजन में 6.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले है, जिसका रेजलूशन 1.5के और 144 हर्ट्ज है। इसकी पीक ब्राइटनेस 5200 निट्स है। इस पर Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन ग्लास लगा है। इसे IP69 +IP68 की रेटिंग मिली है। परफॉर्मेंस के लिए फोन में Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है।

फोटो और वीडियो के लिए एज 70 फ्यूजन में 50MP का Sony LYTIA 710 सेंसर और 13MP का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है। वीडियो कॉलिंग के फोन के फ्रंट में 32MP का कैमरा दिया गया है। इसके साथ फोन में स्टीरियो स्पीकर और Dolby Atmos मिलता है। इसकी बैटरी 5200mAh की है, जो फास्ट चार्जिंग से लैस है।

कितनी है दोनों फोन की कीमत ?

Motorola Razr Fold की कीमत 1999 यूरो यानी करीब 2,14,200 रुपये है। यह Pantone Blackened Blue और Pantone Lily White shade में अवेलेबल है। हालांकि, Motorola Edge 70 Fusion की कीमत का ऐलान नहीं किया गया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्मार्टफोन की प्राइसिंग अनाउंस की जा सकती है।