Lava Bold N2 स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्चिंग टीज हो गई है। यह कंपनी का लेटेस्ट फोन होगा, जो कि पिछले साल मई महीने में लॉन्च हुए Lava Bold N1 का अपग्रेड वर्जन होगा। यह फोन 5000mAh बैटरी के साथ आया था। इसके अलावा, फोन Unisoc 9863A प्रोसेसर से लैस है। इसमें कंपनी ने 4GB RAM व 64GB स्टोरेज मिलती है। वहीं, जल्द ही मार्केट में फोन का अपग्रेड वर्जन दस्तक देने वाला है। इस फोन की सेल Amazon पर उपलब्ध होने वाली है। आइए जानते हैं फोन से जुड़ी डिटेल्स।

Lava Bold N2 Will be Launched Soon in India

Amazon पर Lava Bold N2 स्मार्टफोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। लिस्टिंग के जरिए फोन की इंडिया लॉन्चिंग कंफर्म हो चुकी है। हालांकि, कंपनी ने लॉन्च डेट रिवील नहीं की है। यह फोन अमेजन पर Coming Soon टैग के साथ लिस्ट है। अमेजन लिस्टिंग से कंफर्म होता है कि इस फोन की सेल अमेजन पर उपलब्ध होती है। अमेजन लिस्टिंग के जरिए फोन का लुक और कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं।

Lava Bold N2 Design and colors

लिस्टिंग के जरिए कंफर्म हो गया है कि Lava Bold N2 फोन ब्लैक और सिल्वर कलर ऑप्शन में दस्तक देगा। इसके अलावा, फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखा जा सकता है। इस सेटअप में 13MP का प्राइमरी कैमरा मौजूद होगा, जिसके साथ LED फ्लैश को जगह दी गई है। कंपनी ने कैमरा प्लेसमेंट के लिए वर्गाकार कैमरा मॉड्यूल का इस्तेमाल किया है।

इसके अलावा, LAVA ब्रांड की ब्रांडिंग फोन के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर में स्थित होगी। फोन के दाएं किनारे पर कंपनी पावर बटन व वॉल्यूम बटन को स्थित करेगी। वहीं, बॉटम में USB Type-C पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक व स्पीकर ग्रील आदि स्थित होंगे।

Lava Bold N1 Specs

Lava Bold N2 फोन Lava Bold N1 का अपग्रेड वर्जन होने वाला है। Lava Bold N2 फोन में कंपनी ने 6.75 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz का है। इसके अलावा, फोन Unisoc 9863A प्रोसेसर से लैस है। फोन में 4GB RAM + 64GB स्टोरेज को जगह दी गई है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 13MP का रियर कैमरा मिलता है। सेल्फी के लिए इसमें 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जिसके साथ 10W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मौजूद है।