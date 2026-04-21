15,000 रुपए से कम में खरीदें ये 8 बेहतरीन Tablets, पढ़ाई और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए बेस्ट

8 8

Lava Magnum XL

Lava Magnum XL एक बेसिक टैबलेट है जो सामान्य इस्तेमाल जैसे ब्राउजिंग और वीडियो देखने के लिए बनाया गया है। इसमें 10-inch का डिस्प्ले, 3GB RAM और 32GB स्टोरेज मिलता है, जो ज्यादा हैवी यूज के लिए नहीं है। यह WiFi और 4G दोनों सपोर्ट करता है। इसका डिजाइन साधारण है और यह रोजमर्रा के कामों के लिए ठीक है। इसकी कीमत लगभग ₹14,299 है।