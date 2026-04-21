comscore
ENG
  • Home
  • Photo Gallery
  • Best Tablets Under 15000 Rupee In India 2026 Top 8 Budget Tablets For Study Entertainment

15,000 रुपए से कम में खरीदें ये 8 बेहतरीन Tablets, पढ़ाई और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए बेस्ट

Best Tablets Under 15000 Rupee in India 2026 Top 8 Budget Tablets for Study & Entertainment: 15,000 रुपए से कम में बेस्ट Tablets, आइए जानते हैं...

Edited By: Ashutosh Ojha| Published By: Ashutosh Ojha| Published: Apr 21, 2026, 05:16 PM (IST)

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
Samsung Galaxy Tab A9zoom icon
18

Samsung Galaxy Tab A9

Samsung Galaxy Tab A9

Lenovo Tabzoom icon
28

Lenovo Tab

Lenovo Tab में 10.1-inch का डिस्प्ले मिलता है। इसमें 4GB RAM और 128GB स्टोरेज है, जिसे 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। यह WiFi सपोर्ट के साथ आता है और इसका मेटल बॉडी डिजाइन इसे प्रीमियम बनाता है। इसमें डुअल स्पीकर और Dolby Atmos ऑडियो दिया गया है। यह Android 14 पर चलता है और इसकी कीमत करीब ₹14,559 है।

Lenovo Tab K9zoom icon
38

Lenovo Tab K9

Lenovo Tab K9 में 8.7-inch का HD डिस्प्ले मिलता है और यह 4G कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है। इसमें 4GB RAM और 64GB स्टोरेज है, जिसे बढ़ाया जा सकता है। इसमें Dolby Atmos वाले डुअल स्पीकर दिए गए हैं, जिससे साउंड क्वालिटी अच्छी मिलती है। यह कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल टैबलेट है। इसकी कीमत लगभग ₹14,788 है।

Lenovo Tab M9zoom icon
48

Lenovo Tab M9

Lenovo Tab M9 में 9-inch का डिस्प्ले दिया गया है जो हल्के और रोजमर्रा के कामों के लिए अच्छा है। इसमें 4GB RAM और 64GB स्टोरेज मिलता है, जिसे बढ़ाया जा सकता है। यह WiFi और 4G दोनों सपोर्ट करता है और इसमें डुअल स्पीकर दिए गए हैं। इसकी कीमत करीब ₹13,999 है।

Infinix XPAD LTEzoom icon
58

Infinix XPAD LTE

Infinix XPAD LTE एक बजट टैबलेट है जिसमें 4GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलता है, जिसे 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें 11-inch का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है। इसके दोनों कैमरे 8MP के हैं, यह Android 14 पर चलता है और इसमें 7000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, यह 4G Sim सपोर्ट करता है। इसकी कीमत करीब ₹13,490 है।

Redmi Pad SE 4Gzoom icon
68

Redmi Pad SE 4G

Redmi Pad SE 4G में 8.7-inch का डिस्प्ले दिया गया है जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट मिलता है, जिससे स्क्रीन स्मूद चलती है। इसमें MediaTek Helio G55 प्रोसेसर, 4GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलता है। यह 6650mAh बैटरी के साथ आता है जो अच्छा बैकअप देती है। इसमें Dolby Atmos स्पीकर और 4G सपोर्ट भी मिलता है। इसकी कीमत लगभग ₹13,999 है।

ViewSonic Pen Tabletzoom icon
78

ViewSonic Pen Tablet

ViewSonic Pen Tablet एक खास तरह का ग्राफिक्स टैबलेट है जो ड्राइंग और डिजाइनिंग के लिए बनाया गया है। इसमें 13.33-inch का Full HD डिस्प्ले है और यह लैपटॉप के सेकंड स्क्रीन की तरह भी काम करता है। इसमें 8192 लेवल की पेन प्रेशर सेंसिटिविटी मिलती है। इसमें EMR पेन दिया गया है जो बैटरी के बिना चलता है। इसकी कीमत करीब ₹10,503 है।

Lava Magnum XLzoom icon
88

Lava Magnum XL

Lava Magnum XL एक बेसिक टैबलेट है जो सामान्य इस्तेमाल जैसे ब्राउजिंग और वीडियो देखने के लिए बनाया गया है। इसमें 10-inch का डिस्प्ले, 3GB RAM और 32GB स्टोरेज मिलता है, जो ज्यादा हैवी यूज के लिए नहीं है। यह WiFi और 4G दोनों सपोर्ट करता है। इसका डिजाइन साधारण है और यह रोजमर्रा के कामों के लिए ठीक है। इसकी कीमत लगभग ₹14,299 है।