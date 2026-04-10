Lava Bold N2 Lite फोन की पहली सेल आज, जानिए कीमत और ऑफर यहां

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 10, 2026, 09:29 AM (IST)
Lava Bold N2 Lite कंपनी का बजट स्मार्टफोन है, जिसकी पहली सेल आज यानी 10 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Amazon India पर लाइव होने वाली है। टॉप फीचर्स की बात करें, तो स्मार्टफोन में 64GB की इंटरनल स्टोरेज और LCD डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 13MP का बैक और 5MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसके साथ डिवाइस में फास्ट चार्जिंग से लैस 5000mAh की बैटरी दी गई है। आइए जानते हैं बोल्ड एन2 लाइट की कीमत, फीचर और उस पर मिलने वाली डील… और पढें: Lava Bold N2 Lite भारत में हुआ लॉन्च, जानें कीमत से लेकर फीचर तक सबकुछ
लावा बोल्ड एन2 लाइट स्मार्टफोन Nilgiri Blue और Kolar Gold कलर में अवेलेबल है। इस फोन की कीमत 7399 रुपये है। इस दाम में 4GB+64GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। इस पर 400 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और पढें: 10001mAh बैटरी वाला Realme फोन मात्र 943 रुपये महीने में, खरीदने के लिए यहां करें Order
लावा बोल्ड एन2 लाइट में 6.75 इंच का एचडी प्लस LCD डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज और रेजलूशन 720 x 1600 पिक्सल है। इस फोन में Android 15 Go Edition बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए स्मार्टफोन में Unisoc SC9863A ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और IMG8322 GPU दिया गया है। इसके साथ 3 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज मिलती है। इसकी स्टोरेज को एसडी कार्ड की मदद से 512 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है।
फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए लावा के इस बजट स्मार्टफोन में 13MP का कैमरा दिया गया है। इसके साथ सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का कैमरा मिलता है। इसे IP64 की रेटिंग भी दी गई है। यानी कि यह वॉटर और डस्ट प्रूफ है।
कंपनी ने इस स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी दी है। इसको 10 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इसकी डायमेंशन 164.96×76.1×8.8 mm है।
1. Lava Bold N2 Lite 4G या 5G फोन है ?
Ans. लावा बोल्ड एन2 लाइट 4जी स्मार्टफोन है।
2. लावा ने बोल्ड एन2 लाइट को किस सेगमेंट में उतारा है ?
Ans. बोल्ड एन2 लाइट को बजट सेगमेंट में पेश किया गया है।
3. Lava Bold N2 Lite की कीमत कितनी है ?
Ans. लावा का यह मोबाइल फोन 7399 रुपये के प्राइस टैग के साथ उपलब्ध है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information