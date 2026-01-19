Lava Blaze Duo 3 दो स्क्रीन के साथ भारत में हुआ लॉन्च, कीमत 17,000 रुपये से कम

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 19, 2026, 12:54 PM (IST)
Lava Blaze Duo 3 Launched in India: लावा ने लंबे समय से खबरों में बने लावा ब्लेज डुओ 3 को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस डिवाइस को 1.6 इंच की सेकेंडरी स्क्रीन के साथ लाया गया है। इसका उयोग नोटिफिकेशन चेक और म्यूजिक कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। इसके जरिए सेल्फी क्लिक की जा सकती है। इसमें एनिमेशन लगाने की भी सुविधा मिलती है। इसके अलावा, हैंडसेट में Dimensity 7060 प्रोसेसर, 128 जीबी स्टोरेज और फास्ट चार्जिंग से लैस 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। और पढें: Lava Blaze Duo 3 फोन 2 डिस्प्ले के साथ भारत में होगा लॉन्च, डेट हुई कंफर्म
लावा ब्लेज डुओ 3 में 6.67 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 1080 x 2400 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसके साथ बैक में 1.6 इंच की सेकेंडरी स्क्रीन मिलती है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए फोन में MediaTek Dimensity 7060 6nm प्रोसेसर और IMG BXM-8-256 GPU दिया गया है। इसकी रैम 6 जीबी है। इसमें 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026 शुरू होने से पहले टॉप डील्स का हुआ खुलासा, सिर्फ इतने में मिलेगा iPhone 17 Pro
यह मोबाइल फोन Android 15 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में फोटोग्राफी के लिए 50MP का कैमरा दिया गया है। यह Sony IMX752 लेंस है। इसके साथ LED फ्लैश लाइट मिलती है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का कैमरा मिलता है। और पढें: 2 डिस्प्ले के साथ जल्द भारत में एंट्री मारेगा Lava Blaze Duo 3! Amazon पर सभी फीचर्स हुए लिस्ट
लावा ब्लेज डुओ 3 में 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। इसको 33W फास्ट चार्जिंग मिली है। तगड़ी कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया है।
लावा के इस स्मार्टफोन को IP64 की रेटिंग मिली है। इससे डिवाइस पानी में भीगने के बाद भी काम करेगा। इसमें स्टीरियो स्पीकर मिलेंगे। इसके अलावा, हैंडसेट में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलेगी। इसकी डायमेंशन 163x76x7.55mm है।
Introducing Blaze Duo 3 5G: Born to Shine
Price: 16,999
Available at your nearest retail outlets & Amazon
✅ Segment’s First 1.6″ Secondary AMOLED Display
✅ Large 16.94cm (6.67″) FHD+ AMOLED punch-hole display with 120Hz refresh rate
✅ 2.6GHz MediaTek Dimensity 7060 Processor pic.twitter.com/r9Bwaq046O
— Lava Mobiles (@LavaMobile) January 19, 2026
लावा के अनुसार, Lava Blaze Duo 3 स्मार्टफोन की कीमत 16,999 रुपये रखी गई है। इस फोन की बिक्री ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Amazon India पर लाइव हो गई है। इस पर 1000 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 598 रुपये की EMI मिल रही है।
