Lava Blaze Duo 3 जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने टीजर पोस्ट के जरिए फोन की लॉन्चिंग को कंफर्म किया है। यह फोन Lava Blaze Duo 5G का ही अपग्रेड वर्जन होने वाला है। फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने Lava Blaze Duo 5G को दो स्क्रीन के साथ पेश किया था। इस फोन के बैक पर सेकेंडरी डिस्प्ले को जगह दी गई है। इसके अलावा, फोन में फोटोग्राफी के लिए 50MP का रियर कैमरा मिलता है। टीजर पोस्टर को देखकर कंफर्म हो गया है कि Lava Blaze Duo 3 भी डुअल डिस्प्ले के साथ आएगा, जिसके बैक पर 1.6 इंच का रियर डिस्प्ले मौजूद होगा। यहां जानें डिटेल्स। और पढें: 10,000 रुपये से कम के बेस्ट स्मार्टफोन, 5G कनेक्टिविटी के साथ मिलेंगे धाकड़ फीचर्स

Lava Mobile ने अपने X हैंडल के जरिए Lava Blaze Duo 3 को टीज किया है। फिलहाल, कंपनी ने फोन की लॉन्च डेट रिवील नहीं की है। हालांकि, यह फोन जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकता है। यह फोन सभी फीचर्स के साथ Amazon पर लिस्ट है। एक्स पर शेयर किए गए टीजर्स के जरिए फोन के लुक व डिजाइन की जानकारी मिलती है। और पढें: Lava जल्द ला रहा दो स्क्रीन वाला धाकड़ फोन, Xiaomi को मिलेगी जोरदार टक्कर



डिजाइन की बात करें, तो यह फोन बड़े कैमरा मॉड्यूल के साथ दस्तक देने वाला है। फोन के बैक पर डुअल रियर कैमरा सेटअप LED लाइट के साथ स्थित है। इसके अलावा, फोन के बैक पर डुअल सेकेंडरी डिस्प्ले देखी जा सकती है, जिसमें आप टाइम और डेट आदि को देख सकते हैं।

Lava Blaze Duo 3 Specs List on Amazon

जैसे कि हमने बताया यह फोन सभी फीचर्स के साथ Amazon पर लिस्ट हो चुका है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.6 इंच का full-HD+ AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है। इस डिस्प्ले में 1000 Nits ब्राइटनेस मिलेगी। वहीं, फोन के बैक पर 1.6 इंच का रियर डिस्प्ले मौजूद होगा। साथ ही फोन MediaTek Dimensity 7060 प्रोसेसर से लैस होने वाला है।

Trending Now

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP Sony IMX752 प्राइमरी कैमरा दिया गया है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जिसके साथ आपको 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है।