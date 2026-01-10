Lava जल्द ला रहा दो स्क्रीन वाला धाकड़ फोन, Xiaomi को मिलेगी जोरदार टक्कर

और पढें: Best Heater under 2000: मिनटों में रूम को गर्म कर देंगे ये हीटर, कीमत 2000 से कम

Lava पिछले काफी समय से भारतीय बाजार में अपने कदम जमाने के लिए मिड व बजट रेंज में कई स्मार्टफोन उतार चुका है। इस कड़ी में अब कंपनी एक और डिवाइस लेकर आने वाली है, जिसमें यूजर्स को दो स्क्रीन मिलेंगी। इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टीज करना शुरू कर दिया गया है। हालांकि, अभी तक अपकमिंग फोन का नाम या फिर लॉन्च डेट रिवील नहीं की गई है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि लावा डुअल डिस्प्ले वाला फोन ला रही है। इससे पहले साल 2024 में दो स्क्रीन के साथ Lava Blaze Duo और Lava Agni 3 5G को उतारा था। और पढें: Lava Play Max फोन 50MP कैमरा के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेक्स

मिलेगी छोटी स्क्रीन

भारतीय स्मार्टफोन मेकर Lava के ऑफिशियल टीजर को देखें, तो अपकमिंग फोन के रेयर पैनल को देखा जा सकता है। इसमें दो कैमरा मौजूद हैं, जिनमें से एक 50MP का प्राइमरी सेंसर है। इनके बगल में छोटी स्क्रीन है। इसमें घड़ी लगाने से लेकर फोटो क्लिक करने की सुविधा मिल सकती है। और पढें: Lava Agni 4 की भारत में पहली सेल आज, जानें कीमत और फीचर्स

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो इस अपकमिंग स्मार्टफोन को Lava Blaze Duo 5G के अपग्रेडेड वर्जन के तौर पर लाया जा सकता है। यह Lava Duo 2 या फिर Lava Duo 3 5G हो सकता है। इसकी कीमत मिड रेंज में रखी जा सकती है।

जल्द होगा लॉन्च

ऑफिशियल टीजर के अनुसार, लावा के अपकमिंग स्मार्टफोन को जल्द लॉन्च किया जाएगा। इसके आने से शाओमी जैसे ब्रांड्स को कड़ी टक्कर मिलेगी। हालांकि, कंपनी की ओर से डिवाइस की लॉन्चिंग को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है।

More than one way to look at it. Coming soon.#StayTuned pic.twitter.com/fvcPwoshp3 — Lava Mobiles (@LavaMobile) January 9, 2026

Lava Blaze Duo 5G की डिटेल

Lava Blaze Duo 5G स्मार्टफोन की कीमत 16,999 रुपये से शुरू होती है। इस फोन में 6.67 इंच का FHD+ 3D curved AMOLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और रेजलूशन 1080 x 2400 पिक्सल है। इसके रेयर पैनल में 1.58 की एमोलेड स्क्रीन मिलती है। इसका रेजलूशन 228x 460 पिक्सल है।

बेहतर परपॉर्मेंस के लिए मोबाइल फोन में MediaTek Dimensity 7025 प्रोसेसर और IMG BXM-8-256 जीपीयू दिया गया है। इसके साथ 8 जीबी तक रैम और 128 जीबी स्टोरेज मिलती है। यह फोन Android 14 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।

फोटो खींचने और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए लावा के फोन में 64एमपी का प्राइमरी और 2एमपी का सेकेंडरी लेंस दिया गया है। सेल्फी के लिए 16एमपी का कैमरा मिलता है। इसके साथ फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है।

इस डिवाइस में 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसे 33 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट, जीपीएस और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इसका वजन 186 ग्राम है।