Lava Bold N2 5G फोन का सामने आया फर्स्ट लुक, जल्द उठेगा पर्दा

Lava Bold N2 5G 3 जून 2026 को भारत में लॉन्च होने वाला है। इस मोबाइल फोन को पिछले साल लॉन्च हुए Lava Bold N1 5G के अपग्रेडेड वर्जन के तौर पर लाया जाने वाला है। हालांकि, लॉन्चिंग से पहले ही कंपनी ने अपकमिंग फोन को टीज करना शुरू कर दिया है, लेकिन फीचर्स या कीमत से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी है। और पढें: मंगल ग्रह के नीचे छिपा है बड़ा राज, क्या अब रोबोट खोलेंगे नया रहस्य?

लावा के पोस्टर के अनुसार, Lava Bold N2 5G फोन को ‘The No Nonsense Phone’ टैगलाइन के साथ टीज किया जा रहा है। इससे संकेत मिल रहा है कि फोन को हाई-एंड परफॉर्मेंस और मल्टी-टास्किंग के लिए बनाया गया है। अब डिजाइन की बात करें, तो इसके ऐज फ्लैट हैं। इसे पॉलिश फिनिश दी गई है, जिससे प्रीमियम लुक मिलता है। इसके बैक-पैनल में Square शेप का कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। इसके साथ गोल आकार की रिंग भी लगी है। और पढें: Lava SHARK 2 5G फोन 6000mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

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Android 16 से होगा लैस

टीजर से साफ हो गया है कि लावा के नए स्मार्टफोन में Android 16 पर काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, जिससे यूजर्स फ्रेश इंटरफेस के साथ लेटेस्ट फीचर्स मिलेंगे।

ऐसे हो सकते हैं फोन के फीचर्स

हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो लावा के अपकमिंग स्मार्टफोन में 6.75 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज होगा। इस फोन में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए Unisoc SC9863A चिपसेट और 64 जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी जा सकती है। इसकी रैम 4 जीबी होगी।

बैटरी और कनेक्टिविटी

इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो फास्ट चार्जिंग से लैस होगी। इसके साथ हैंडसेट में वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट, ऑडियो जैक और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स भी मिलेंगे।

कीमत हो सकती है कीमत ?

लावा ने अभी तक बोल्ड एन2 5जी की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक्स व रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इसकी कीमत 10 हजार तक रखी जा सकती है, जहां इसका मुकाबला Redmi जैसी कंपनियों के फोन्स से होगा।

Lava Bold N1 5G की डिटेल

जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि लावा बोल्ड एन1 5जी को पिछले साल लॉन्च किया गया था। यह कंपनी का बजट रेंज में आने वाला स्मार्टफोन है। इस डिवाइस में 6.75 इंच का एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है। इसमें UNISOC T765 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और Mali-G57 MC2 GPU दिया गया है। इसकी इंटरनल स्टोरेज 128 जीबी तक है।

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यह मोबाइल फोन Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसमें 13MP का बैक और 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसके साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। इसे IP54 की रेटिंग दी गई है। इसकी बैटरी 5000mAh की है। इसे 18 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है।