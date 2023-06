Itel S23 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन से पर्दा उठा दिया है। कंपनी का यह लेटेस्ट बजट फोन है, जिसे 10,000 रुपये से कम की कीमत में पेश किया गया है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इस फोन में 6.6 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 90Hz है। इसके अलावा, फोन Octa Core Unisoc T606 प्रोसेसर से लैस है। यह फोन Android 12 पर काम करता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का कैमरा दिया गया है। जानें फोन की कीमत और खूबियों की डिटेल्स। Also Read - itel S23 फोन की लिस्टिंग Amazon पर हुई लाइव, कीमत और स्पेसिफिकेशन हुए कंफर्म

कंपनी ने Itel S23 स्मार्टफोन को 8,799 रुपये की कीमत में भारत में लॉन्च किया है। फोन की सेल 14 जून से Amazon पर उपलब्ध होगी। कंपनी ने इस फोन को Starry Black और Mystery White दो कलर ऑप्शन में पेश किया है। Also Read - itel ने सस्ते में लॉन्च की 4K Ultra HD G Smart TV सीरीज, कीमत मात्र 10,999 से शुरू

Introducing the power-packed itel S23, India’s first 16GB* RAM Smartphone at Rs. 8,799. The Smartphone also comes with an incredible 50MP camera making it a game changer in the segment. Capture stunning moments and elevate your smartphone game to new heights! pic.twitter.com/2Hg7bIddAk

