Published By: Manisha | Published: Feb 09, 2026, 03:18 PM (IST)
itel A100 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का एंट्री-लेवल स्मार्टफोन है, जिसे 10,000 रुपये से कम की रेंज में पेश किया गया है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.6-inch HD+ IPS का डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, फोन Unisoc T7100 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 8MP का कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जिसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: Itel Zeno 20 Max फोन 5000mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, कीमत 6000 रुपये से भी कम
कंपनी ने itel A100 फोन को 6,799 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। यह दाम फोन के 3GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट का है। वहीं, फोन के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 7299 रुपये है। इस फोन में Silk Green, Pure Black और Platinum Gold कलर ऑप्शन मिलते हैं। फोन की सेल ऑफलाइन मार्केट में उपलब्ध है। और पढें: itel VistaTab 30 भारत में 11 इंच FHD+ स्क्रीन के साथ लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां
Meet the champion of Durability and Affordability!!! 🔥🔥🔥🔥🔥 और पढें: itel A90 का लिमिटेड एडिशन भारत में हुआ लॉन्च, कीमत 8 हजार से कम
Powered by super tough military grade durability, Ultralink for connectivity in low network areas and IR Blaster, this visually stunning smartphone is here to rule!
Available at just Rs. 6799 (3GB variant) and Rs.… pic.twitter.com/t9TNYgIEpN
— itel India (@itel_india) February 9, 2026
फीचर्स की बात करें, तो itel A100 फोन में कंपनी ने 6.6 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले दिया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90hz का है। इसके अलावा, फोन Unisoc T7100 प्रोसेसर से लैस है। इस एंट्री लेवल फोन में आपको बेसिक स्मार्टफोन फीचर्स जैसे कॉलिंग, WhatsApp चैटिंग व YouTube वीडियो स्ट्रीमिंग जैसी सुविधाएं मिलने वाली है। इस बजट फोन में MIL-STD 810H मिल्ट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जिसके साथ इस फोन में शानदार मजबूती मिलती है।
इस फोन में Android 15 Go सपोर्ट के साथ UltraLink फीचर दिया गया है, जिसकी मदद से आप बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के कॉल व मैसेज करने में सक्षम होंगे। फोटोग्राफी के लिए फोन में 8MP का रियर कैमरा दिया गया है। फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ आपको 10W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
