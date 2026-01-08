comscore
  Itel Zeno 20 Max India Launched In India With 5000mah Battery Price And Specifications

Itel Zeno 20 Max फोन 5000mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, कीमत 6000 रुपये से भी कम

Itel Zeno 20 Max फोन भारत में लॉन्च हो गया है। कंपनी ने फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। फोन में 13MP का कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है।

Published By: Manisha | Published: Jan 08, 2026, 05:10 PM (IST)

Itel Zeno 20 Max
Itel Zeno 20 Max स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट एंट्री-लेवल स्मार्टफोन है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.6 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है। इसके अलावा, फोन Unisoc T7100 प्रोसेसर से लैस है। फोन में 4GB RAM व 64GB स्टोरेज मॉडल मिलता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 13MP का रियर कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 5000mAh की है। आइए जानते है फोन की कीमत, उपलब्धत और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। news और पढें: itel VistaTab 30 भारत में 11 इंच FHD+ स्क्रीन के साथ लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

Itel Zeno 20 Max Price in India, Availability

कीमत की बात करें, तो कंपनी ने Itel Zeno 20 Max को 5,799 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। यह दाम फोन के 3GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट का है। फोन के टॉप वेरिएंट 4GB RAM की कीमत 6,169 रुपये है। इस फोन में Aurora Blue, Space Titanium और Starlit Black कलर ऑप्शन मिलता है। इस फोन को आप Amazon से खरीद सकते हैं। news और पढें: itel A90 का लिमिटेड एडिशन भारत में हुआ लॉन्च, कीमत 8 हजार से कम

Itel Zeno 20 Max Specifications

फीचर्स की बात करें, तो Itel Zeno 20 Max फोन में 6.6 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz का है। इस डिस्प्ले में नोटिफिकेशन के लिए Dynamic Bar दिया गया है। इसके अलावा, फोन octa-core T7100 प्रोसेसर से लैस है। फोन में 4GB RAM + 64GB स्टोरेज मिलती है। news और पढें: itel Rhythm Echo बड्स 10mm डायनमिक ड्राइवर्स के साथ लॉन्च, जानें कीमत

फोटोग्राफी के लिए फोन में 13MP का रियर कैमरा दिया गया है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP54 रेटिंग दी गई है। इतना ही नहीं यह फोन MIL-STD-810H military-grade ड्यूरिबिल्टी के साथ आता है। सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। फोन में फेस अनलॉक फीचर भी मिलते हैं। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जिसके साथ 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है।