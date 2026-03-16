iPhone 18 Pro Max जल्द ही मार्केट में दस्तक देने वाला है। कंपनी इस iPhone 18 Pro सीरीज को इस साल सितंबर महीने में पेश करने वाली है। इस सीरीज के तहत iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को पेश किया जा सकता है। दोनों ही नेक्स्ट जनरेशन आईफोन मॉडल्स की डिटेल्स ऑनलाइन लीक हो चुकी है। इस आर्टिकल में हम आपको iPhone 18 Pro Max के डिजाइन, कीमत, बैटरी व कैमरा की लीक डिटेल्स की जानकारी देने जा रहे हैं। और पढें: Apple का फोल्डेबल फोन iPhone Ultra नाम से साथ मार सकता है एंट्री! कीमत हुई लीक

iPhone 18 Pro Max इस सीरीज का प्रीमियम डिवाइस होने वाला है, जो कि इस साल सितंबर में दस्तक दे सकता है। iPhone 18 Pro सीरीज के अलावा, कंपनी इस दौरान iPhone Fold को भी ला सकती है। हाल ही में एक लीक रिपोर्ट में सामने आया था कि कंपनी आईफोन फोल्डेबल फोन को iPhone Ultra नाम के साथ पेश कर सकती है। इसके अलावा, स्टैंडर्ड मॉडल्स की बात करें, तो iPhone 18 और iPhone 18e को अगले साल 2027 की शुरुआत में पेश किया जा सकता है। और पढें: Microsoft ने लॉन्च किया Copilot Health, क्या अब AI बताएगा आपकी सेहत का हाल?

iPhone 18 Pro Max specs

लीक फीचर्स की बात करें, तो iPhone 18 Pro Max को कंपनी लेटेस्ट A20 चिप के साथ पेश करने वाली है। यह 2nm टेक्नोलॉजी चिप है। कहा जा रहा है कि यह चिप यूजर्स को जबरदस्त गेमिंग, मल्टीटास्किंग व हैवी ऐप्स एक्सेस जैसे फीचर्स प्रोवाइड करने वाली है। फोटोग्राफी के लिए आईफोन 18 प्रो मैक्स में 48MP का प्राइमरी कैमरा दिया जा सकता है। कंपनी आईफोन 18 प्रो मैक्स में 6.9 इंच का डिस्प्ले दने वाली है। कहा जा रहा है कि कंपनी नए आईफोन के साथ बैटरी में भी बड़ा सुधार करने वाली है। लीक के मुताबिक, आईफोन 18 प्रो मैक्स में 5100mAh की जंबो बैटरी देने वाली है। और पढें: OLED डिस्प्ले और 48MP कैमरा वाले iPhone 17e को खरीदने का सही समय, मिल रहा 4000 का जंबो Discount

फिलहाल, Apple ने इस संबंध में किसी प्रकार का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। ये सभी स्पेक्स लीक का हिस्सा है। संभावना है कि यह फोन अफवाह मात्र भी साबित हो सकते हैं।

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iPhone 17 Pro Price leak

फोन की कीमत ऑनलाइन हो गई है। लीक के मुताबिक, कंपनी iPhone 17 Pro को 1,35,900 रुपये में पेश कर सकती है। इसके अलावा, iPhone 17 Pro Max को 1,49,900 रुपये की कीमत में पेश किया जा सकता है।