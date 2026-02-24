comscore
ENG
  • Home
  • Mobile
  • Iphone 18 Pro And Iphone 18 Pro Max May Come With Upgraded Selfie Camera 24mp Know More Details

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में मिलेगा बढ़िया सेल्फी कैमरा, होगा बड़ा अपग्रेड!

IPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के सेल्फी कैमरा में बड़ा अपग्रेड देखने को मिलने वाला है। लेटेस्ट रिपोर्ट में सेल्फी कैमरा डिटेल्स हुई लीक। यहां जानें सभी डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Feb 24, 2026, 01:14 PM (IST)

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

iPhone 18 Pro सीरीज से जुड़ी डिटेल्स ऑनलाइन लीक होती जा रही है। हाल ही में नई आईफोन 18 प्रो सीरीज के नए कलर ऑप्शन की जानकारी सामने आई थी। लीक की मानें, तो इस साल कंपनी अपने प्रो मॉडल्स में नया Deep Red कलर पेश कर सकती है। कलर ऑप्शन के बाद अब इस सीरीज के सेल्फी कैमरा से जुड़ी जानकारी हाथ लीक है। आपको बता दें, यह आईफोन सीरीज के सेल्फी कैमरा में अब-तक का सबसे बड़ा अपग्रेड होने वाला है। पिछले साल कंपनी ने iPhone 17 सीरीज के तहत तीन फोन iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को पेश किया था। ये तीनों ही कैमरा सेंसर 18MP सेल्फी कैमरा के साथ आए थे। वहीं, iPhone 16 को कंपनी ने महज 12MP सेल्फी कैमरे के साथ पेश किया था। आइए जानते हैं नई डिटेल्स। news और पढें: Cosmic Orange के बाद अब Deep Red कलर ऑप्शन में आएंगे iPhone 18 Pro मॉडल्स! रहें तैयार

चीनी टिप्सटर Whylab ने चीनी माइक्रोब्लॉगिंग साइट वीबो के जरिए iPhone 18 Pro सीरीज के सेल्फी कैमरा की जानकारी दी है। टिप्सटर की मानें, तो Apple कंपनी इस साल iPhone 18 Pro व iPhone 18 Pro Max को 24MP सेल्फी कैमरा के साथ पेश करने वाली है। कहा जा रहा है कि कंपनी फ्रंट कैमरे को छोटे Dynamic Island के साथ पेश करने वाली है। news और पढें: iPhone 18 Pro और 18 Pro Max में होगा बड़ा बदलाव, छोटे Dynamic Island के साथ लेंगे एंट्री!

जैसे कि हमने बताया कंपनी ने iPhone 17 सीरीज को 18MP सेल्फी कैमरा के साथ पेश किया था। वहीं, iPhone 16 को 12MP सेल्फी कैमरे के साथ पेश किया गया है। news और पढें: iPhone 18 Pro की वीडियो हुई लीक, सिर्फ कलर ऑप्शन ही नहीं फ्रंट लुक भी होगा इस बार अलग!

iPhone 18 Pro Leak specs

लीक फीचर्स की बात करें, तो iPhone 18 Pro को कंपनी इस साल सितंबर 2026 में पेश कर सकती है। इस फोन में 6.27 इंच का LTPO डिस्प्ले मौजूद होगा। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का होगा। वहीं, दूसरी ओर आईफोन 18 प्रो मैक्स में कंपनी 6.86 इंच का LTPO डिस्प्ले देने वाली है। इस फोन में भी 120Hz रिफ्रेश रेट मौजूद होगा।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

Deep Red कलर ऑप्शन की एंट्री

हाल ही में लीक रिपोर्ट में जानकारी सामने आई थी कि आईफोन 18 प्रो सीरीज में कंपनी नए कलर ऑप्शन को लेकर आने वाली है। Cosmic Orange कलर ऑप्शन के बाद अब कंपनी नया Deep Red कलर ऑप्शन मार्केट में उतारने को तैयार है। फिलहाल कंपनी ने इससे जुड़ी डिटेल्स अभी ऑफिशियल नहीं की है।