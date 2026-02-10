Infinix Note 60 Pro के मेन स्पेसिफिकेशन आए सामने, जल्द उठेगा पर्दा

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 10, 2026, 09:35 AM (IST)
Infinix Note 50 Pro को पिछले साल भारत में पेश किया गया था। अब इस स्मार्टफोन का अपग्रेडेड वर्जन यानी Infinix Note 60 Pro आने वाला है, जिसे टीज करना शुरू कर दिया गया है। इसके साथ अपकमिंग फोन में मिलने वाले स्पेसिफिकेशन भी रिवील कर दिए गए हैं। हालांकि, कंपनी की ओर से अभी तक नोट 60 प्रो की लॉन्च डेट या कीमत को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया गया है। और पढें: Infinix Note 60, Note 60 Pro और Note 60 Ultra के स्टोरेज वेरिएंट लॉन्च से पहले लीक, जानें यहां
ऑफिशियल टीजर की मानें, तो Infinix Note 60 Pro क्वालकॉम के Snapdragon 7s Gen 4 5जी प्रोसेसर के साथ आने वाला है, जिससे डिवाइस पर मल्टी-टास्किंग आसानी से की जा सकेगी और हाई-ग्राफिक वाले गेम्स खेले जा सकेंगे। इसके साथ हैंडसेट में 3D IceCore वेपर चैम्बर मिलेगा। इससे डिवाइस जल्दी गर्म नहीं होगा। और पढें: Infinix Note Edge फोन MediaTek Dimensity 7100 चिप के साथ मारेगा धमाकेदार एंट्री, लॉन्च डेट कंफर्म
इस स्मार्टफोन में 6500mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी। यह सेल्फ-हीलिंग टेक्नोलॉजी से लैस होगी। इसको 90 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। वहीं, यह मोबाइल फोन एंड्रॉइड 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। और पढें: 5 Mobile Phones under 10000: OPPO से लेकर POCO तक, ये दमदार स्मार्टफोन 10 हजार से कम में खरीदें
Infinix Note 60 Pro को 50MP नाइट मास्टर कैमरा के साथ लाया जाने वाला है। इससे यूजर्स कम और पर्याप्त लाइट में बढ़िया फोटो क्लिक कर पाएंगे। इन तस्वीरों में जरा-सी भी नॉइस देखने को नहीं मिलेगी। बेहतर साउंड के लिए JBL ट्यून्ड स्पीकर भी मिलेंगे।
इनफिनिक्स नोट 60 प्रो मं 1.5 रेजलूशन और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। यह बहुत स्मूथ और शार्प है। इसको अल्ट्रा-HDR का सपोर्ट दिया गया है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा।
टीजर देखने से पता चला है कि इनफिनिक्स नोट 60 प्रो का डिजाइन काफी अलग है। इसके रेयर पैनल में Matrix डिस्प्ले दिया गया है। यह डॉट-स्टाइल डिस्प्ले है। इसमें वेदर अपडेट से लेकर म्यूजिक तक कंट्रोल किया जा सकता है।
इस मोबाइल फोन का डिजाइन साइबर-पंक से इंस्पायर्ड है। यह ऑरेंज कलर वेरिएंट में अवेलेबल है। इसका बैक-पैनल लेदर का बना है, जिसे पकड़ने पर प्रीमियम फील आती है।
लीक्स की मानें, तो इनफिनिक्स के अपकमिंग स्मार्टफोन को भारत में मार्च के मध्य या फिर अप्रैल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। इस डिवाइस की कीमत 20 से 25 हजार रुपये के बीच रखी जाने की संभावना है। इसके आने से भारतीय बाजार में वीवो, ओप्पो और शाओमी जैसे ब्रांड को जोरदार टक्कर मिलेगी।
