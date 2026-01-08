comscore
Infinix Note Edge फोन MediaTek Dimensity 7100 चिप के साथ मारेगा धमाकेदार एंट्री, लॉन्च डेट कंफर्म

Infinix Note Edge स्मार्टफोन की ग्लोबल लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। साथ ही यह MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर के साथ आने वाला कंपनी का पहला फोन होगा। यहां जानें डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Jan 08, 2026, 01:05 PM (IST)

Infinix Note Edge स्मार्टफोन की लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह कंपनी का पहला एंड्रॉइड स्मार्टफोन होने वाला है, जो कि MediaTek के नए Dimensity 7100 प्रोसेसर से लैस होगा। इसके अलावा, फोन Android 16 बेस्ड OS के साथ दस्तक देगा। फोन के फीचर्स ऑनलाइन लीक हो चुके हैं, जिसमें कंपनी 3D curved AMOLED डिस्प्ले दे सकती है। इस डिस्प्ले का रेजलूशन 1.5k पिक्सल का होगा। इसके अलावा, फोन में 6500mAh की दमदार बैटरी दी जाएगी। news और पढें: 5 Mobile Phones under 10000: OPPO से लेकर POCO तक, ये दमदार स्मार्टफोन 10 हजार से कम में खरीदें

Infinix Note Edge Launch Date

कंपनी ने Infinix Note Edge फोन की ग्लोबल लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह फोन 19 जनवरी को दस्तक देने वाला है। जैसे कि बताया जा रहा है कि यह कंपनी का पहला एंड्रॉइड स्मार्टफोन होगा जो कि MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर से लैस होगा। इसके अलावा, फोन Android 16-बेस्ड XOS 16 के साथ दस्तक देने वाला है। यह फोन 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करेगा। news और पढें: Infinix लेकर आ रहा नया स्मार्टफोन, 8GB रैम के साथ मिलेगा Snapdragon प्रोसेसर!

जैसे कि हमने बताया इस फोन के फीचर्स ऑनलाइन भी लीक हो चुके हैं। लीक की मानें, तो यह फोन 3D curved AMOLED डिस्प्ले के साथ दस्तक दे सकता है। इस डिस्प्ले का रेजलूशन 1.5K का होगा। इसके अलावा, फोन में फोटोग्राफी के लिए 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया जाने वाला है। फोन की बैटरी 6500mAh की होगी। news और पढें: Infinix HOT 60i 5G की पहली सेल आज, 9 हजार से कम में घर लाएं 6000mAh बैटरी वाला फोन

MediaTek Dimensity 7100 Chip Specs

MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर पिछले महीने ही लॉन्च किया गया है। यह MediaTek Dimensity 7050 का ही अपग्रेड वर्जन है। फीचर्स की बात करें, तो यह 4 Arm Cortex-A78 के साथ आता है, जिसकी क्लॉक स्पीड 2.4GHz तक की है। वहीं, 4 Arm Cortex-A55 कोर की स्पीड 2.0GHz की है। साथ ही यह Arm Mali-G610 GPU के साथ आता है। कहा जा रहा है कि यह प्रोसेसर PUBG: Battlegrounds को 60fps पर सपोर्ट करता है।

फिलहाल कंपनी ने Infinix Note Edge स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च को लेकर किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी है। अभी साफ नहीं है कि यह फोन ग्लोबल मार्केट के साथ-साथ भारतीय मार्केट में पेश किया जाएगा या नहीं।