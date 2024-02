Infinix Hot 40i स्मार्टफोन आज भारतीय बाजार में लॉन्च हो गया है। फोन को एक ही रैम वेरिएंट में लाया गया है। कंपनी ने स्मार्टफोन को चार कलर ऑप्शन में उतारा है। इसमें दमदार प्रोसेसर के साथ लंबे समय तक चलने वाली बैटरी दी गई है। फोन को 10 हजार रुपये से कम में लॉन्च किया गया है। कम दाम के शानदार फीचर्स वाले इस फोन की कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Infinix Hot 40i स्मार्टफोन को 9,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। इसमें 8GB RAM के साथ 256GB स्टोरेज मिलता है। फोन चार कलर ऑप्शन Horizon Gold, Palm Blue, Starfall Green और Starlit Black में आया है।

इस स्मार्टफोन की सेल 21 फरवरी, 2024 को दोपहर 12 बजे से लोकप्रिय ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर शुरू हो जाएगी। सेल में फोन पर 1000 रुपये का एक्सचेंज ऑफ मिलेगा। ऑफर के साथ फोन को 8,999 रुपये में खरीद पाएंगे।

Rishte mein toh hum tumhare BAAP lagte hai, naam hai HOT 40i

India’s first 32MP front camera in segment, up to 16GB RAM, 256GB memory and reverse charging, at just 8999*

Sale start from 21st Feb, only on Flipkarthttps://t.co/qpJWqlkfAi#InfinixHOT40i #SmartphonesKaBAAP

— Infinix India (@InfinixIndia) February 16, 2024