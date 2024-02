Infinix Hot 40i स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह फोन पिछले कुछ समय से लीक्स का हिस्सा बना हुआ था। अब फाइनली कंपनी ने फोन की इंडिया लॉन्च डेट से पर्दा उठा दिया है। यह फोन Flipkart पर लिस्ट हो गया है। लिस्टिंग के जरिए फोन की लॉन्च डेट रिवील हुई है। लीक्स में फोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन से जुड़ी डिटेल्स सामने आई थी। आइए जानते हैं इस फोन से जुड़ी सभी डिटेल्स।

Flipkart पर Infinix Hot 40i स्मार्टफोन लिस्ट हो गया है। लिस्टिंग की मानें, तो यह फोन भारत में 16 फरवरी को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। लॉन्च डेट के साथ-साथ फोन के कुछ फीचर्स की डिटेल्स इस लिस्टिंग मे सामने आई है। लिस्टिंग की मानें, तो यह फोन 16GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ दस्तक देगा। फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के जरिए फोन की उपलब्धता से जुड़ी डिटेल्स भी रिवील हो गई है। इसे भारत में फ्लिपकार्ट के जरिए खरीदा जा सकेगा।

