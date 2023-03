Infinix Hot 30i स्मार्टफोन हाल ही में भारत में लॉन्च हुआ है। यह कंपनी का लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन है, जिसकी कीमत 9 हजार रुपये से भी कम की है। वहीं, अब कंपनी जल्द ही Hot सीरीज एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम Infinix Hot 30 होगा। कंपनी ने आज इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट से भी पर्दा उठा दिया है। ब्रांड ने फोन से जुड़े कुछ टीजर्स भी रिलीज किए हैं, जिससे फोन के प्रमुख स्पेसिफिकेशन की जानकारी मिलती है। Also Read - Infinix GT 10 Pro के सभी खास स्पेसिफिकेशन लीक, जानें कब होगा लॉन्च

कंपनी ने Infinix Hot 30 स्मार्टफोन की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह फोन 31 मार्च यानी कि कल शुक्रवार को लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, यह फोन अभी भारत में नहीं बल्कि थाईलैंड में पेश किया जाएगा। थाईलैंड लॉन्चिंग के जरिए फोन के फीचर्स की जानकारी सामने आ जाएगी। फिलहाल कंपनी ने इसकी भारत लॉन्चिंग से जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी है।



Get ready to level up your gaming experience! The HOT 30 is coming with lightning-fast charging and unbeatable performance! ⚡ #Infinix #InfinixHOT30

