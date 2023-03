Infinix Hot 30i स्मार्टफोन 27 मार्च को भारतीय मार्केट में लॉन्च होगा। यह जानकारी खुद कंपनी ने कंफर्म कर दी है। वहीं, अब लॉन्च से पहले कंपनी ने इस स्मार्टफोन की कीमत से भी सस्पेंस खत्म कर दिया है। लॉन्च डेट और कीमत के साथ-साथ कंपनी ने इस अपने अपकमिंग स्मार्टफोन के कुछ प्रमुख स्पेसिफिकेशन भी टीज कर दिए हैं। Flipkart पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव की गई है, जिसमें फोन का लुक और फीचर्स की झलक देखी जा सकती है। Also Read - Infinix Hot 30i गूगल प्ले कंसोल पर हुआ स्पॉट, सामने आए कई फीचर्स

कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी दी कि Infinix Hot 30i स्मार्टफोन भारत में 27 मार्च को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। इसके साथ ही कंपनी ने फोन की कीमत भी रिवील की है। ट्वीट में एक पोस्टर शेयर किया गया है, जहां 5 X में से 1 X कट कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि फोन की कीमत 4 अंकों तक सीमित होगी। यानी यह फोन 10,000 रुपये से कम में लॉन्च किया जाएगा। वहीं, फोन की सेल Flipkart पर उपलब्ध होगी। Also Read - 4GB RAM के साथ Infinix Hot 30i भारत में होगा लॉन्च! इतनी हो सकती है कीमत

Also Read - Infinix Hot 30i का First Look आया सामने, भारत में लॉन्च से पहले जानें मिलने वाले फीचर्स

Aapne win-win kar dikhaya!🔥Aapke enthusiasm aur participation ne HOT 30i ka price kam kar diya hai.

The HOT 30i is launching on 27th March, 12 PM, only on @flipkart 🔥

Click here to know more: https://t.co/pGbyoRyy8i#HOT30i pic.twitter.com/gAbMxw6ven

— Infinix India (@InfinixIndia) March 22, 2023