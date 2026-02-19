India AI Impact Summit 2026: Sarvam AI और HMD Global ने मिलाया हाथ, Nokia के फीचर फोन में मिलेगी 'AI Chat' सुविधा

नई दिल्ली में 16 फरवरी से शुरू हुआ AI Impact Summit 2026 देश और दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के लिए एक अहम मंच बन गया है। यह इवेंट 21 फरवरी तक चलेगा और इसका आयोजन भारत सरकार की पहल पर भारत मंडपम में किया गया है। इस समिट में इंडस्ट्री लीडर्स, यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट्स, स्टार्टअप्स और टेक कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इसी मंच पर भारतीय AI कंपनी Sarvam AI और फिनलैंड की टेक कंपनी HMD Global ने बड़ी घोषणा की है। दोनों कंपनियां मिलकर HMD और Nokia के फीचर फोन में ‘AI Chat’ सुविधा लाने जा रही हैं। इससे बिना स्मार्टफोन या लैपटॉप के भी लोग AI Tools का इस्तेमाल कर सकेंगे। और पढें: Sarvam ने लॉन्च किया Sarvam Akshar, अब इस AI से डॉक्यूमेंट पढ़ना और सही करना हुआ आसान

क्या अब Nokia और HMD के फीचर फोन में मिलेगा AI चैटबॉट?

इस पार्टनरशिप के तहत HMD और Nokia के फीचर फोन में Sarvam का AI-Powered चैटबॉट इंटीग्रेट किया जाएगा। Nokia ब्रांड के फोन बनाने वाली HMD Global ने बताया कि यूज़र्स फीचर फोन पर ही AI से रियल-टाइम बातचीत कर पाएंगे। सबसे खास बात यह है कि यह चैटबॉट कई स्थानीय भाषाओं को सपोर्ट करेगा, जिससे लोग अपनी मातृभाषा में सवाल पूछकर जवाब पा सकेंगे। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं किया गया है कि कौन-कौन सी क्षेत्रीय भाषाएं शामिल होंगी। इस कदम से उन करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा जो अभी भी फीचर फोन का यूज करते हैं और स्मार्टफोन नहीं रखते। और पढें: 19 फरवरी को जनता के लिए बंद रहेगा AI Impact Summit 2026, डेट हुई एक्सटेंड

Sarvam AI किन-किन नए डिवाइस और प्लेटफॉर्म पर ला रही है अपनी AI तकनीक?

समिट के दौरान कंपनी ने यह भी संकेत दिया कि Sarvam सिर्फ फीचर फोन तक सीमित नहीं रहेगी। कंपनी के Edge AI head ने कहा कि उनका लक्ष्य हर फोन, लैपटॉप, कार और नई पीढ़ी के डिवाइस में AI को पहुंचाना है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्मार्ट डिवाइस में भी Sarvam के AI Tools देखने को मिल सकते हैं। कंपनी Edge AI यानी ऑन-डिवाइस AI पर काम कर रही है, जिससे डेटा प्रोसेसिंग सीधे डिवाइस पर ही हो सके और इंटरनेट पर निर्भरता कम हो। इससे यूजर्स को तेज और सुरक्षित अनुभव मिलेगा। और पढें: India AI Impact Summit 2026: दिल्ली में PM Modi से मिले Google के CEO सुंदर पिचाई

Add Techlusive as a Preferred Source

Sarvam Kaze स्मार्ट ग्लासेस क्या हैं और यह कब लॉन्च होंगे?

इसके अलावा Sarvam AI ने हाल ही में ‘AI-फर्स्ट’ डिवाइस बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने की भी घोषणा की है। समिट में कंपनी ने अपने पहले AI स्मार्ट ग्लासेस Sarvam Kaze को प्रदर्शित किया। यह डिवाइस मई में भारत में लॉन्च होने वाला है, हालांकि सटीक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। इन स्मार्ट ग्लासेस की मदद से यूजर AI असिस्टेंट से बातचीत कर सकेंगे और सामने मौजूद चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। फीचर फोन से लेकर स्मार्ट ग्लासेस और कार सिस्टम तक AI पहुंचाने की यह पहल भारत में टेक्नोलॉजी के नए युग की शुरुआत मानी जा रही है।