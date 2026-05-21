HMD Vibe2 5G भारत में हुआ लॉन्च, 50MP कैमरे के साथ मिलेगी 6000mAh की जंबो बैटरी

Published By: Ajay Verma | Published: May 21, 2026, 01:34 PM (IST)
HMD Vibe2 5G Launched: एचएमडी ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन एचएमडी वाइब 2 5जी को लॉन्च कर दिया है। यह वाइब सीरीज का नया फोन है। इसमें 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो फुल चार्ज में कई दिन तक चल सकती है। इसमें फोटोग्राफी के लिए 50MP का कैमरा दिया गया है। फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए 128GB स्टोरेज मिलती है। इसके अलावा, हैंडसेट में एचडी प्लस स्क्रीन भी दी गई है। और पढें: Upcoming Smartphones in May in India: Vivo X300 Ultra से लेकर OnePlus Nord CE 6 तक, मई में भारत आ रहे ये फोन
|Specification
|HMD Vibe2
|Display
|6.745-inch HD+ Display
|Resolution
|1.5K Resolution
|Refresh Rate
|120Hz
|Security
|Face Unlock, Fingerprint Sensor
|RAM
|Up to 4GB RAM
|Internal Storage
|128GB
|Expandable Storage
|Up to 1TB via microSD Card
|Processor
|Unisoc T8200 5G
|Rear Camera
|50MP Dual Rear Camera Setup
|Front Camera
|8MP Selfie Camera
|Battery
|6000mAh Battery
|Charging
|18W Fast Charging
|Connectivity
|Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Dual SIM Slot, 3.5mm Audio Jack, USB Type-C
|Protection
|IP64 Dust and Water Resis
एचएमडी वाइब 2 में बेहतर गेमिंग और मूवी एक्सपीरियंस देने के लिए 6.745 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले दिया है। इसका रेजलूशन 1.5के और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। इसमें 4 जीबी तक रैम और 128 जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसकी स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 1 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ फोन में Unisoc T8200 5G प्रोसेसर मिलता है। और पढें: HMD Vibe 2 5G जल्द भारत में होगा लॉन्च, मिलेगी Poco और Lava को जोरदार टक्कर
वीडियो शूट करने और परफेक्ट पिक्चर क्लेक्ट करने के लिए नए स्मार्टफोन में 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए मोबाइल फोन में 8MP का कैमरा मिलता है। और पढें: India AI Impact Summit 2026: Sarvam AI और HMD Global ने मिलाया हाथ, Nokia के फीचर फोन में मिलेगी 'AI Chat' सुविधा
इस 5जी मोबाइल फोन में 6000mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इसे 18 वॉट की पावर वाले चार्जर से चार्ज किया जा सकता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट, ऑडियो जैक और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इसे धूल और पानी से बचाव के लिए IP64 की रेटिंग भी मिली है।
HMD Vibe2 5G की कीमत 10,999 रुपये है। इस कीमत में 4GB+64GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता ह। इस डिवाइस के 4GB+128GB स्टोरेज मॉडल का प्राइस 11,999 रुपये रखी गई है। यह Nordic Blue, Cosmic Lavender और Peach Pink कलर में अवेलेबल है। इसकी बिक्री 26 मई से Flipkart पर लाइव होगी।
भारतीय बाजार में एचएमडी के लेटेस्ट फोन वाइब 2 5जी को मोटोरोला के Moto G45 5G से जोरदार टक्कर मिलेगी। इस डिवाइस की बात करें, तो यह स्मार्टफोन 6.5 इंच के एचडी प्लस डिस्प्ले के साथ आता है। इसका रेजलूशन 1600 x 720 पिक्सल है। इसमें Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर और Adreno 619 GPU मिलता है।
इस फोन में 8 जीबी तक रैम और 128 जीबी स्टोरेज दी गई है। फोटो और वीडियो के लिए 50MP का कैमरा मिलता है, जबकि फ्रंट में 16एमपी का कैमरा दिया गया है। इसकी बैटरी 5000mAh की है। इसको 18 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है।
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