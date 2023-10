Google Pixel 8, Pixel 8 Pro 5G ग्लोबली लॉन्च हो गए हैं। गूगल के ये प्रीमियम स्मार्टफोन पिछले साल आए Pixel 7 और Pixel 7 Pro के अपग्रेडेड मॉडल हैं। कंपनी ने इन दोनों फोन के प्रोसेसर से लेकर कैमरा में बड़े अपग्रेड किए हैं। गूगल के ये डिवाइसेज AI बेस्ड फीचर्स के साथ आते हैं। गूगल ने इसमें लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जोड़े हैं। इसमें स्पैम कॉल फिल्टर, नेकस्ट जेनरेशन गूगल वॉइस असिस्टेंट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। गूगल के ये दोनों डिवाइसेज अब तक लॉन्च हुए सभी पिक्सल डिवाइसेज के मुकाबले बेहतर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कम्बिनेशन के साथ आते हैं। कंपनी इन दोनों डिवाइसेज के साथ 7 साल का OS अपडेट ऑफर कर रही है।

Google Pixel 8 Series के ये दोनों स्मार्टफोन लगभग एक जैसे फीचर्स के साथ आते हैं। फोन के हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। फोन का लुक और डिजाइन भी एक जैसा है। Pixel 8 में 6.2 इंच का FHD+ Acuta OLED Display मिलता है। इस फोन का डिस्प्ले 60Hz – 120Hz रिफ्रेश रेट और 2000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस फीचर को सपोर्ट करता है। वहीं, Pixel 8 Pro में 6.7 इंच का Super Acuta FHD+ डिस्प्ले मिलता है, जो 1 – 120Hz (LTPO) रिफ्रेश रेट और 2400 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है।

it’ll take us 2x the time to pro-cess this good news 🚀 #MadebyGoogle #Pixel8 https://t.co/E1RvF2vvQr

गूगल के ये दोनों स्मार्टफोन Tensor G3 प्रोसेसर पर काम करते हैं। फोन में Android 14 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, जिसके साथ कुछ AI बेस्ड फीचर्स मिलते हैं। Google Pixel 8 में 8GB RAM मिलता है। वहीं, Pixel 8 Pro में 12GB RAM दिया गया है। ये दोनों स्मार्टफोन 128GB/256GB इंटरनल स्टोरेज सपोर्ट के साथ आते हैं। इनमें Google One, VPN, फेस और फिंगरप्रिंट अनलॉक जैसे फीचर्स मिलेंगे। Pixel 8 में 4,575mAh की बैटरी मिलती है। वहीं, Pixel 8 Pro में 5,050mAh की बैटरी दी गई है। इन दोनों स्मार्टफोन में फास्ट वायर्ड 30 W USB Type C और वायरलेस चार्जिंग फीचर मिलता है। फोन IP68 वाटर और डस्ट प्रूफ है।

Unlock #ProControls ¹ on #Pixel8 Pro with features like:

इस सीरीज के कैमरा फीचर्स की बात करें तो इसके स्टैंडर्ड मॉडल यानी Pixel 8 में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP का मेन और 12MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। वहीं, Pixel 8 Pro ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसमें 50MP का मेन कैमरा दिया गया है। इसके साथ 48MP का क्वाड फेज डिवीजन कैमरा मिलेगा। साथ ही, इसमें 48MP का टेलीफोटो कैमरा भी मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इन दोनों फोन में 10.5MP का कैमरा मिलेगा। इन दोनों फोन के कैमरा मॉड्यूल के साथ टेम्परेचर सेंसर लगा है, जो आस-पास के वातावरण का तापमान बताता है।

Is this the real life, is this just fantasy 🩵

It’s finally here 😭the #Pixel8 #Pixel8Pro and #PixelWatch2 available exclusively on @Flipkart

Pre-order now 👉 https://t.co/hM7SizdQbM pic.twitter.com/DurWrCPsor

— Google India (@GoogleIndia) October 4, 2023