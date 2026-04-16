Google ने macOS के लिए खास Gemini App किया लॉन्च, ChatGPT और Claude को मिलेगी टक्कर

Google ने अपने AI प्लेटफॉर्म Gemini को अब macOS के लिए एक डेडिकेटेड ऐप के रूप में लॉन्च कर दिया है। यह पहली बार है जब कंपनी ने अपने AI चैटबॉट को सीधे डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म पर नेटिव ऐप के रूप में पेश किया है। अब तक Gemini को वेब या मोबाइल ऐप के जरिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस नए कदम से Mac यूजर्स को ज्यादा स्मूद और फास्ट एक्सपीरियंस मिलेगा, खास बात यह है कि यह ऐप फ्री यूजर्स के लिए भी उपलब्ध है, बशर्ते उनका डिवाइस macOS Sequoia (15.0) या उससे नए वर्जन पर अपडेट हो। इस लॉन्च के साथ ही Gemini अब सीधे तौर पर ChatGPT, Claude और Perplexity जैसे प्लेटफॉर्म्स को कड़ी टक्कर देगा। और पढें: Google Gemini में आ सकता है बड़ा अपडेट, फिर आसानी से कर पाएंगे ChatGPT की पूरी हिस्ट्री ट्रांसफर

Sundar Pichai ने Gemini App को लेकर क्या जानकारी दी है?

इस नए ऐप को लेकर Sundar Pichai ने X पर जानकारी शेयर की। उन्होंने बताया कि Gemini for Mac को कंपनी के ‘Antigravity’ नाम के एडवांस प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है और इसका शुरुआती प्रोटोटाइप कुछ ही दिनों में बना लिया गया था। यह ऐप दुनिया भर के यूजर्स और कई भाषाओं में उपलब्ध है। Google का यह कदम साफ दिखाता है कि कंपनी AI की रेस में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तेजी से काम कर रही है और यूजर्स को हर प्लेटफॉर्म पर बेहतर एक्सपीरियंस देना चाहती है।

Introducing Gemini on Mac. It’s the first time we’re bringing the @Geminiapp to desktop. The team built this initial release with @Antigravity, and it went from an idea to a native Swift app prototype in a few days. More features on the way! pic.twitter.com/YRy0Pqq6zo — Sundar Pichai (@sundarpichai) April 15, 2026

क्या Gemini App में ऐसे फीचर्स हैं जो काम को और आसान बना देंगे?

Gemini App में कई शानदार फीचर्स भी दिए गए हैं जो इसे खास बनाते हैं। यूजर्स अब ‘Option + Space’ शॉर्टकट के जरिए किसी भी स्क्रीन से तुरंत AI चैटबॉट को ओपन कर सकते हैं, जिससे बार-बार विंडो स्विच करने की जरूरत खत्म हो जाती है। इसके अलावा इसमें ‘Window Sharing’ फीचर भी है, जिसकी मदद से यूजर किसी भी ओपन ऐप या ब्राउजर विंडो को Gemini के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे AI तुरंत उस कंटेंट को समझकर जवाब दे सकता है। इतना ही नहीं, लोकल फाइल्स को भी बिना अपलोड किए सीधे एक्सेस किया जा सकता है, जिससे रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट या बाकी फाइल्स पर काम करना और आसान हो जाता है। सब्सक्रिप्शन यूजर्स के लिए इमेज और वीडियो जनरेशन जैसे एडवांस फीचर्स भी शामिल हैं।

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Apple के साथ पार्टनरशिप से Gemini और ज्यादा पावरफुल बनेगा?

इस लॉन्च का समय भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि हाल ही में Apple और Google के बीच एक बड़ी पार्टनरशिप की घोषणा हुई थी। इस पार्टनरशिप के तहत Apple अपने आने वाले AI सिस्टम में Gemini के कस्टम मॉडल का इस्तेमाल करेगा, जिससे Siri को और ज्यादा पावरफुल और पर्सनलाइज्ड बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक Siri का नया वर्जन लॉन्च हो सकता है। ऐसे में Gemini का macOS App लॉन्च करना Google की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।