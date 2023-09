Google Pixel 8 Pro की दिखी पहली झलक, तीन कैमरे के साथ लेगा बाजार में एंट्री

Google Pixel 8 Pro अगले महीने अक्टूबर में ग्लोबली लॉन्च होने वाला है। यह डिवाइस पिछले साल लॉन्च हुए Google Pixel 7 Pro का अपग्रेडेड वर्जन है। इस फोन के स्पेसिफिकेशन हाल ही में सामने आए हैं। अब टेक जाइंट Google ने अपकमिंग पिक्सल 8 प्रो को पिक्सल फोन सिम्युलेटर वेबसाइट पर लिस्ट किया है, जहां से इसकी पहली झलक देखने को मिली है। हालांकि, इस साइट से स्मार्टफोन के ऑफिशियल फीचर या फिर कीमत से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली है।

Mishaal Rahman नाम के ट्विटर यूजर ने गूगल पिक्सल 8 प्रो को Pixel Phone Simulator साइट पर स्पॉट किया है। उन्होंने इसके स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं, जिन्हें देखने से पता चला है कि फोन का रियर कैमरा मॉड्यूल पुराने पिक्सल फोन से मिलता है। इसमें तीन कैमरे मौजूद हैं। फोन में फिजिकल SIM कार्ड ट्रे भी मिलेगी।

No way. It happened AGAIN. Google themselves leaked the Pixel 8 Pro.

You can see a full 360 degree view of the phone here, confirming the colors (Licorice, Porcelain, and Sky) as well as the components (like the temperature sensor). https://t.co/xfpn4t3tyR pic.twitter.com/UzmtR7ov1L

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 6, 2023