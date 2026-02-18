Google Pixel 10A फोन 48MP कैमरा के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

Google Pixel 10A स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी की Google Pixel 10 सीरीज का लेटेस्ट एडिशन है, जो कि बजट रेंज में पेश किया गया है। फीचर्स की बात करें, तो यह फोन शानदार AI फीचर्स से लैस है। साथ ही इसमें तगड़ा कैमरा सेटअप मिलता है। फोन में 48MP कैमरा मौजूद है। इसके अलावा, फोन Google Tensor G4 प्रोसेसर से लैस है। फोन की बैटरी 5100mAh की है। आइए जानते हैं फोन की कीमत और खूबियां। और पढें: OPPO के नए फोन पर 3799 का डिस्काउंट, कम दाम में 50MP सेल्फी कैमरा के साथ मिलेगी 7000mAh की बैटरी

Google Pixel 10A Price in India

कंपनी ने Google Pixel 10A को 49,999 रुपये में पेश किया है। यह दाम फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल का है। फोन की प्री-बुकिंग भारत में शुरू हो गई है, जिसे Flipkart के जरिए खरीद सकेंगे। कंपनी ने फोन में Berry, Fog, Lavender और Obsidian कलर ऑप्शन पेश किए हैं। फोन की सेल 6 मार्च से भारत में उपलब्ध होगी। और पढें: Google Pixel 10a आज होगा लॉन्च, यहां से कर सकेंगे प्री-ऑर्डर

Introducing the new Pixel 10a. It has everything you need — like a completely flat, durable design, more battery life, advanced AI tools and a best-in-class camera system* — for just $499. *Among smartphones under $500 (MSRP) in the U.S. Based on third-party evaluation of Pixel… pic.twitter.com/2X9wwVc8wH — Google (@Google) February 18, 2026

Google Pixel 10A Specs

फीचर्स की बात करें, तो Google Pixel 10A में 6.3 इंच का Actua (pOLED) डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, डिस्प्ले में 3000 Nits ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा, फोन Google Tensor G4 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ Titan M2 सिक्योरिटी चिप दी गई है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP68 रेटिंग मिलती है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 48MP का प्राइमरी कैमरा और 13MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर दिया गया है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए भी फोन में 13MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन में 5100mAh की जंबो बैटरी मिलती है, जिसके साथ 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6e, Bluetooth 6, NFC, a USB Type-C port, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou और QZSS सपोर्ट मौजूद है।