  • Google Pixel 10a Launch Today Pre Order Details Expected Specs Price Features In India

Google Pixel 10a आज होगा लॉन्च, यहां से कर सकेंगे प्री-ऑर्डर

Google Pixel 10a आज भारत में लॉन्च होने जा रहा है। कंपनी ने इसे अब तक की सबसे मजबूत A-Series Pixel बताया है। नए डिजाइन, दमदार कैमरा और बड़ी बैटरी के साथ यह फोन मिड-रेंज यूजर्स के लिए खास हो सकता है। आइए जानते हैं...

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 18, 2026, 11:33 AM (IST)

Google Pixel 10a

photo icon Google Pixel 10a

Google आज अपने Pixel 10a को लॉन्च करेगा, कंपनी ने पहले ही संकेत दे दिया था कि इस फोन की प्री-ऑर्डर बुकिंग आज रात से शुरू होगी। खास बात यह है कि Google ने इसे ‘अब तक की सबसे मजबूत A-Series Pixel’ बताया है, जिससे साफ है कि इस बार डिजाइन और मजबूती पर खास ध्यान दिया गया है। हालांकि कंपनी ने आधिकारिक तौर पर फीचर्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन लॉन्च से पहले ही लीक और रिपोर्ट्स में इसके कई संभावित स्पेसिफिकेशन सामने आ चुके हैं। news और पढें: Google Pixel 10a की प्री-बुकिंग इस दिन होगी शुरू, Flipkart लिस्टिंग हुई Live

प्री-ऑर्डर बुकिंग कैसे और कहां करें

प्री-ऑर्डर की बात करें तो यह आज रात 9 बजे (IST) से शुरू होगी। फोन भारत में Flipkart और Google Store पर उपलब्ध रहेगा। कंपनी ने इस बार कोई बड़ा लॉन्च इवेंट आयोजित नहीं किया है, बल्कि सीधे घोषणा जारी कर फोन पेश किया जाएगा। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि Google ज्यादा ध्यान ऑनलाइन बिक्री और डिजिटल प्रमोशन पर दे रही है। news और पढें: Upcoming Smartphones in February 2026: Vivo V70 सीरीज से लेकर Google Pixel 10a तक, भारत में लॉन्च होंगे ये फोन

कौन-कौन से फीचर्स मिल सकते हैं

अगर संभावित फीचर्स की बात करें तो लीक के अनुसार Pixel 10a में 2424 x 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल सकता है। फोन का साइज लगभग 154 x 73 x 8.9mm और वजन करीब 184 ग्राम बताया जा रहा है। डिजाइन में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। Pixel 6 से चली आ रही सिग्नेचर कैमरा बार को हटाकर इस बार फ्लैट रियर कैमरा मॉड्यूल दिया जा सकता है, जिससे फोन ज्यादा स्लिक और मिनिमलिस्ट लगेगा। कैमरा की बात करें तो इसमें 13MP का फ्रंट कैमरा और पीछे 48MP + 13MP का ड्यूल कैमरा सेटअप मिल सकता है। फोन Android 16 पर चलेगा और इसमें 128GB इंटरनल स्टोरेज दी जा सकती है। साथ ही 5100mAh की बड़ी बैटरी और IP68 डस्ट व वाटर रेसिस्टेंस मिलने की उम्मीद है। news और पढें: Google Pixel 10a: लीक रेंडर्स में आया सामने, 18 फरवरी को होगा लॉन्च, चार कलर्स में दिखा नया डिजाइन

कीमत और कलर्स

कीमत और कलर्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक Pixel 10a को 128GB और 256GB स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया जा सकता है। यह फोन Berry, Fog, Lavender और Obsidian जैसे शानदार कलर्स में आ सकता है। हालांकि आधिकारिक कीमत का खुलासा लॉन्च के समय ही होगा लेकिन माना जा रहा है कि यह मिड-रेंज सेगमेंट की कीमत पर आएगा।