Vivo X300 Ultra और Vivo X300s की लॉन्च डेट का हुआ ऐलान, कंपनी ने डिजाइन किया टीज

Vivo जल्द ही अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन Vivo X300 Ultra और Vivo X300s को लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने हाल ही में घोषणा की है कि ये दोनों स्मार्टफोन 30 मार्च 2026 को चीन में लॉन्च होंगे। खास बात यह है कि इस बार दोनों फोन एक साथ पेश किए जाएंगे। कंपनी ने फोन के डिजाइन का भी टीजर शेयर किया है और यह पुष्टि की है कि X300s ग्रीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। और पढें: Vivo X300 Ultra और X300s की लॉन्च डेट हुई लीक, कलर और स्टोरेज ऑप्शन भी रिवील

MWC 2026 में दिखा था Vivo X300 Ultra

Vivo X300 Ultra को सबसे पहले इस महीने की शुरुआत में Mobile World Congress (MWC) 2026 में दिखाया गया था। उस समय फोन के साथ फिल्ममेकिंग किट और टेलीफोटो कन्वर्टर लेंस का भी प्रदर्शन किया गया था। हालांकि उस समय फोन की पूरी स्पेसिफिकेशन, सटीक लॉन्च डेट और कीमत की जानकारी सामने नहीं आई थी। अब कंपनी ने साफ कर दिया है कि ये स्मार्टफोन मार्च के अंत में लॉन्च होंगे और इससे पहले डिजाइन और कुछ फीचर्स की झलक भी दी जा चुकी है। और पढें: Vivo X300s जल्द हो सकता है लॉन्च, डिस्प्ले से लेकर कैमरा तक ये मिल सकते हैं फीचर्स

डिजाइन और कैमरा

Vivo X300s में ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट देखने को मिलेगा, जो सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल में फिट किया गया है। कैमरा मॉड्यूल पर Zeiss का ब्रांडिंग भी दिखाई देता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि कैमरा सिस्टम में Zeiss की ट्यूनिंग होगी। फोन के दाईं तरफ पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल मौजूद होंगे। इसके अलावा फोन में डुअल-टोन रियर पैनल और फ्लैट मेटल फ्रेम होगा, कंपनी का लोगो पैनल के नीचे-बाएं कोने में रखा गया है। और पढें: Google Pixel 10a की भारत में सेल हुई शुरू, जानिए कीमत और ऑफर्स

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स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस

Geekbench पर X300s की लिस्टिंग से पता चला है कि फोन में 16GB RAM, Android 16, और 3nm ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट होगा। इसके GPU में Mali G1 Ultra MC12 शामिल हो सकता है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें एक प्राइम कोर 4.21GHz की क्लॉक स्पीड देगा, तीन परफॉर्मेंस कोर 3.50GHz और चार एफिशिएंसी कोर 2.70GHz की पिक स्पीड देंगे। Geekbench के टेस्ट में इस फोन ने सिंगल-कोर में 3310 और मल्टी-कोर में 10141 अंक हासिल किए हैं।