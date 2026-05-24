GTA 6 के ट्रेलर और प्री-ऑर्डर को लेकर नया अपडेट, क्या गेम की रिलीज फिर टलेगी?

Rockstar Games और Take-Two Interactive के बीच चल रही चर्चाओं के बाद एक बार फिर GTA 6 को लेकर नई जानकारी सामने आई है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, गेम की रिलीज डेट अभी भी 19 नवंबर 2026 तय मानी जा रही है। पहले कुछ समय से यह आशंका थी कि गेम में फिर से देरी हो सकती है, लेकिन कंपनी की हालिया अपडेट्स ने इन अफवाहों को काफी हद तक शांत कर दिया है। और पढें: 2026 में GTA 6 समेत रिलीज होंगे ये 7 खतरनाक गेम

Take-Two की रिपोर्ट से GTA 6 रिलीज को लेकर क्या संकेत मिलते हैं?

Take-Two की हालिया अर्निंग्स कॉल के दौरान यह संकेत मिला है कि कंपनी अभी भी GTA 6 को तय समय पर रिलीज करने की योजना पर काम कर रही है। कंपनी ने अपने फाइनेंशियल अनुमान में भी आने वाले समय में बड़ी कमाई की उम्मीद जताई है, जिसका बड़ा हिस्सा GTA 6 से जुड़ा माना जा रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि कंपनी को गेम की रिलीज विंडो पर भरोसा है और फिलहाल किसी बड़े बदलाव की संभावना कम है। GTA 6 केवल PlayStation 5 और Xbox Series X|S के लिए रिलीज किया जाएगा, जबकि PC वर्जन को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। और पढें: GTA 6 की रिलीज से पहले गेमर्स को बड़ा झटका, कंपनी के CEO का बड़ा बयान, PC वर्जन को लेकर आई खबर

GTA 6 के नए ट्रेलर और प्री-ऑर्डर को लेकर क्या जानकारी हैं?

इसी बीच गेम के अगले ट्रेलर और प्री-ऑर्डर को लेकर भी कई तरह की अफवाहें ऑनलाइन तेजी से फैल रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि GTA 6 का अगला ट्रेलर जल्द जारी हो सकता है, हालांकि Rockstar Games ने इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि Marketing Rights किसी बड़े प्लेटफॉर्म, जैसे PlayStation के पास हो सकते हैं, जिससे गेम को बड़े इवेंट्स में दिखाए जाने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं कंपनी के CEO स्ट्रॉस जेलनिक ने संकेत दिया है कि GTA 6 का मार्केटिंग कैंपेन गर्मियों के आसपास शुरू हो सकता है, जिससे प्री-ऑर्डर भी उसी समय या उसके बाद शुरू होने की उम्मीद है।

Add Techlusive as a Preferred Source

GTA 6 के कौन-कौन से एडिशन और बंडल आने की उम्मीद है?

गेम के अलग-अलग एडिशन को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अफवाहों के अनुसार Rockstar Games Standard, Deluxe और Collector’s Edition रिलीज कर सकता है, जिनमें डिजिटल और फिजिकल दोनों तरह के पैकेज शामिल हो सकते हैं। कुछ लीक में यह भी दावा किया गया है कि GTA 6 के साथ PlayStation कंसोल बंडल भी रिलीज किए जा सकते हैं, लेकिन इन सभी बातों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गेम की रिलीज डेट अभी भी वही बनी हुई है और फैंस को अब अगले आधिकारिक अपडेट का इंतजार है।