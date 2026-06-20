AI+ Nova 2 Neo और Nova 2 Pro 5G की लॉन्च डेट अनाउंस, जानें फीचर्स

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 20, 2026, 10:21 AM (IST)
AI+ ने अपने दो शानदार स्मार्टफोन AI+ Nova 2 Neo 5G और Nova 2 Pro 5G की लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है। इन दोनों स्मार्टफोन की माइक्रो-साइट ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर एक्टिव है। इससे साफ हो गया है कि दोनों की बिक्री इस ही प्लेटफॉर्म से की जाएगी। स्पेसिफिकेशन बात करें, तो अपकमिंग फोन्स के कई फीचर रिवील कर दिए गए हैं। हालांकि, कीमत से जुड़ी कोई डिटेल अभी तक नहीं दी गई है। इससे पहले Nova 2 5G और Nova 2 Ultra 5G को उतारा गया। इसके साथ फ्लिप फोन Nova Flip 5G से भी पर्दा उठाया गया था। और पढें: Google ने पेश किया नया AI Home Speaker, Gemini के साथ मिलेंगे ये सब फीचर्स, कीमत बस इतनी
कंपनी के अनुसार, AI+ Nova 2 Neo और Nova 2 Pro 5G स्मार्टफोन को 22 जून के दिन पेश किया जाएगा। इन दोनों के आने से बजट व मिड रेंज के सेगमेंट में कॉम्पिटिशन कई गुना बढ़ जाएगा। इनसे लावा, टेक्नो और इनफिनिक्स जैसे ब्रांड के मोबाइल फोन्स को जोरदार टक्कर मिलेगी। और पढें: Elon Musk का नया AI करेगा कमाल, अब AI वीडियो बनेंगे पहले से ज्यादा रियलिस्टिक
Power, Performance all packed into one device. और पढें: लॉन्च के कुछ दिन बाद ही बंद हुए Anthropic के ये AI मॉडल, आखिर क्यों?
Nova 2 Neo 5G has everything you need.
Revealing on June 22 at 12 PM, only on Flipkart.#AiPlusSmartphone #Nova2Neo5G #AddaPlus pic.twitter.com/4rG6lSOPKm
— Ai+ Smartphone (@aiplus_official) June 19, 2026
ऑफिशियल टीजर के अनुसार, नोवा 2 निओ 5जी को 48MP कैमरा के साथ लाया जाना है। इसमें Sony IMX582 सेंसर भी मिलेगा। इसके साथ 6000mAh की बैटरी दी जाएगी। यह फास्ट चार्जिंग से लैस होगी। इसका डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.745 इंच का होगा। कनेक्टिविटी के लिए फोन में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, यूएसबी टाईप-सी पोर्ट और ऑडियो जैक जैसे फीचर्स दिए जाएंगे।
A display made to captivate.
Nova 2 Pro 5G, Launching Soon.
Stay tuned to know more.#AiPlusSmartphone #Nova2Pro5G #AddaPlus pic.twitter.com/ZRQihFplJt
— Ai+ Smartphone (@aiplus_official) June 18, 2026
अभ नोवा 2 प्रो की बात करें, तो इस डिवाइस के बैक पैनल में लाइट दी गई है, जो गेमिंग से लेकर नोटिफिकेशन व कॉल आने पर ब्लिंक होती है। इसमें 6.9 इंच का FHD+ डिस्प्ले मिलेगा। इसके अलावा, हैंडसेट में बड़ी बैटरी, दमदार चिपसेट और कैमरा जैसे स्पेक्स मिल सकते हैं।
AI+ की तरफ से अभी तक नोवा 2 निओ और नोवा 2 प्रो 5जी की कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन लीक्स की मानें, तो नोवा निओ 5जी की कीमत 11 से 15 हजार रुपये के बीच रखी जा सकती है। वहीं, नोवा 2 प्रो ग्राहकों के लिए 20 हजार से कम कीमत में अवेलेबल होगा।
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