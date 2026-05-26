GTA 6 के Collector’s Edition को लेकर आई बड़ी खबर, Pre-Order से पहले फैंस हुए अलर्ट

Gaming की दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी गेम की हो रही है, तो वह है GTA 6, गेम के लॉन्च में अभी करीब 6 महीने का समय बाकी है लेकिन इसके Collector’s Edition को लेकर अभी से इंटरनेट पर खूब चर्चा शुरू हो गई है। Rockstar Games ने हाल ही में बताया था कि GTA 6 अब 19 नवंबर 2026 को लॉन्च होगा। पहले यह गेम 26 मई को आने वाला था लेकिन बाद में इसकी रिलीज डेट बदल दी गई। अब फैंस गेम के तीसरे ट्रेलर और प्री-ऑर्डर शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच Collector’s Edition को लेकर भी लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है। कई गेमर्स का मानना है कि Rockstar इस बार भी एक खास लिमिटेड एडिशन बंडल ला सकता है। इसमें गेम से जुड़े एक्सक्लूसिव आइटम, खास कंटेंट और कुछ यूनिक कलेक्टिबल्स मिल सकते हैं। और पढें: GTA 6 के ट्रेलर और प्री-ऑर्डर को लेकर नया अपडेट, क्या गेम की रिलीज फिर टलेगी?

GTA 6 का Collector’s Edition आखिर कैसा हो सकता है?

दरअसल, Rockstar Games पहले भी अपने बड़े गेम्स के लिए Special और Collector’s Edition लॉन्च कर चुका है। Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 और Grand Theft Auto IV जैसे गेम्स को स्पेशल पैकेजिंग और बोनस कंटेंट के साथ पेश किया गया था। इसी वजह से फैंस को उम्मीद है कि GTA 6 के साथ भी कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। Reddit और कई गेमिंग फोरम्स पर खिलाड़ी पहले से ही अपने प्री-ऑर्डर प्लान शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग Rockstar Games और Take-Two Interactive की वेबसाइट्स पर नोटिफिकेशन ऑन रखने की सलाह दे रहे हैं, जबकि कुछ ऑनलाइन रिटेलर्स पर नजर बनाए हुए हैं। कई गेमर्स का कहना है कि Rockstar आमतौर पर रिलीज से कुछ महीने पहले Collector’s Edition के प्री-ऑर्डर शुरू करता है, इसलिए फिलहाल फैंस के पास तैयारी करने का समय है। और पढें: GTA Online का Motor Madness इवेंट हुआ लाइव, Racing Gear समेत कई शानदार चीजें मिलेंगी बिल्कुल फ्री

GTA 6 को लेकर क्या बड़ी परेशान सामने आई?

GTA 6 को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। गेम के ट्रेलर, लीक, बड़े मैप और नए कैरेक्टर्स की चर्चा सोशल मीडिया और इंटरनेट पर लगातार हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर GTA 6 का Collector’s Edition लॉन्च होता है, तो उसे खरीदने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है लेकिन इसके साथ एक बड़ी चिंता भी सामने आ रही है, जिसे ‘Scalpers’ कहा जाता है। ये ऐसे लोग होते हैं जो लिमिटेड प्रोडक्ट्स को जल्दी खरीद लेते हैं और बाद में उन्हें बहुत ज्यादा कीमत पर बेचते हैं। पिछले कुछ सालों में GPU, गेमिंग कंसोल और कई खास गेमिंग प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा देखा गया था। अब फैंस को डर है कि GTA 6 के Collector’s Edition के साथ भी यही हो सकता है। इसी वजह से कई खिलाड़ी पहले से तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग लॉन्च के दिन एक साथ कई डिवाइस इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं, ताकि स्टॉक खत्म होने से पहले उनका प्री-ऑर्डर कन्फर्म हो जाए। और पढें: GTA 6 की रिलीज से पहले गेमर्स को बड़ा झटका, कंपनी के CEO का बड़ा बयान, PC वर्जन को लेकर आई खबर

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GTA 6 कब लॉन्च होगा और किन प्लेटफॉर्म्स पर आएगा?

Rockstar Games ने फिलहाल साफ कर दिया है कि GTA 6 शुरुआत में सिर्फ PlayStation 5 और Xbox Series X / Xbox Series S के लिए लॉन्च होगा। कंपनी ने अभी तक PC वर्जन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, हालांकि माना जा रहा है कि Rockstar अपने पुराने गेम्स की तरह GTA 6 का PC वर्जन बाद में लॉन्च कर सकता है। फिलहाल गेम की कीमत, अलग-अलग एडिशन और बोनस कंटेंट के बारे में भी कोई पक्की जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन GTA 6 को लेकर जिस तरह लोगों में उत्साह बढ़ रहा है, उससे लगता है कि आने वाले महीनों में Rockstar Games कई बड़े ऐलान कर सकता है। गेमिंग दुनिया में GTA 6 को सिर्फ एक नया गेम नहीं, बल्कि इस दशक का सबसे बड़ा गेम लॉन्च माना जा रहा है।