Free Fire Max में आधी कीमत में मिल रहा KO Night Burn Bundle और Volcanic Furry स्किन, जानें कैसे करें क्लेम

Free Fire Max में वेपन स्किन, लूट क्रेट, बंडल, पेट, ग्लू वॉल स्किन और वेपन लूट क्रेट जैसे गेमिंग आइटम मिलते हैं। इन आइटम के उपयोग से गेम में अलग लुक मिलता है। साथ ही, सर्वाइव करने में मदद मिलती है। हालांकि, इन्हें क्लेम करने के लिए असली पैसों से आने वाली करेंसी डायमंड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो ज्यादातर खिलाड़ियों के पास नहीं होती है। और पढें: Free Fire Max में रिवॉर्ड्स की बारिश, बिना डायमंड के पाएं Voice Note-Sunscale Serpent स्किन

ऐसे गेमर्स के लिए गेम मेकर Garena समय-समय पर इवेंट लाइव करता है। साथ ही, रोज डेली स्पेशल (Daily Special) भी अपडेट करता है। इससे गेमर्स को बहुत कम डायमंड में प्रीमियम आइटम अनलॉक करने अवसर मिलता है। आइए इस गेमिंग गाइड में जानते हैं डेली स्पेशल के बारे में विस्तार से… और पढें: Free Fire Max में Gooooal! Animation पाने का मौका, Faded Wheel इवेंट हुआ शुरू

Daily Special

फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल बेहद खास सेक्शन है। यह आम स्टोर से बिल्कुल अलग है। इसमें मिलने वाले गेमिंग आइटम पर 50 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जाता है, जिससे किसी भी आइटम को आधी कीमत में खरीदा जा सकता है। इससे न केवल डायमंड की बचत होती है बल्कि एक्सक्लूसिव आइटम्स को अनलॉक करने का मौका भी मिलता है। और पढें: Free Fire Max में बार-बार हो रहे हैं Knock Out? अभी अपनाएं ये Winning Tips

आज के Items

आज यानी 20 जून के डेली स्पेशल में KO Night Burn Bundle से लेकर Volcanic Fury ग्लू वॉल स्किन तक मिल रही है। इन सभी आइटम को हाफ रेट में खरीदा जा सकता है।

1. BP S13 Token डेली स्पेशल में 5 डायमंड में मिल रहा है। इसकी असली कीमत 10 डायमंड है।

2. KO Night Burn बंडल को 599 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है। इसकी ओरिजनल कीमत 1199 डायमंड है।

3. Male Techware को 599 डायमंड की जगह 299 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है।

4. Witch 99 डायमंड की बजाय 49 डायमंड में मिल रही है।

5. Fire and Ice वेपन लूट क्रेट डेली स्पेशल में 20 डायमंड में उपलब्ध है। इसका ओरिजन प्राइस 40 डायमंड है।

6. Volcanic Furry ग्लू वॉल स्किन की असली कीमत 399 डायमंड है। इसे डेली स्पेशल से 199 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है।

कैसे खरीदें गेमिंग आइटम ?

डेली स्पेशल से गेमिंग आइटम को खरीदना बहुत आसान है। इसके लिए आपको नीचे बताए गए स्टेप को फॉलो करना है :

1. अपने फोन में फ्री फायर मैक्स ओपन कर लीजिए।

2. होम स्क्रीन पर बने स्टोर टैब पर क्लिक करिए।

3. अब डेली स्पेशल सेक्शन में जाएं।

4. यहां आपको ऊपर बताए गए सभी आइटम दिखाई देंगे, उनमें से किसी एक को चुनें।

5. फिर परचेज बटन पर प्रेस करें।

6. इसके बाद वो आइटम अनलॉक हो जाएगा, जिसका उपयोग आप गेम में कर पाएंगे।

ध्यान में रखने वाली बात

फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल गेमर्स के लिए रोज अपडेट होता है। साथ ही, इस स्टोर में मिलने वाले आइटम भी अपडेट होकर बदल जाते हैं। इस कारण सभी गेमर्स को जल्द से जल्द आइटम खरीदने की सलाह दी जाती है। अगर आप भी ऊपर बताए गए आइटम को खरीदना चाहते हैं, तो भूलकर भी देरी न करें।

FAQs

1. फ्री फायर मैक्स के डेली स्पेशल को गेम में क्यों जोड़ा गया है ?

Ans. इस सेक्शन को खासतौर पर उन गेमर्स के लिए लाया गया है, जिन पर ज्यादा डायमंड नहीं होते हैं।

Add Techlusive as a Preferred Source

2. क्या इस स्पेशल स्टोर से गेमिंग एक्सपीरियंस बेहतर होता है ?

Ans. हां इस स्टोर से प्रीमियम आइटम पाने का मौका मिलता है। इससे गेमिंग अनुभव बेहतर होता है।