Instagram ने अपने यूजर्स के लिए नया Multiple Captions फीचर रिलीज कर दिया है। इस फीचर को यूजर Carousel पोस्ट में इस्तेमाल कर सकते है, जिसमें आप सिंगल पोस्ट में कई सारी फोटो अपलोड करते हैं। अभी तक आप 1 पोस्ट में सिर्फ 1 ही कैप्शन दे सकते थे। हालांकि, अब यूजर्स को Carousel पोस्ट में मौजूद सभी फोटो के साथ अलग-अलग कैप्शन देने की सुविधा प्राप्त होगी। इस नए फीचर के साथ यूजर हर फोटो व वीडियो को अलग से कैप्शन के साथ एक्सप्लेन कर सकेंगे। अगर आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं और रोजाना नए-नए पोस्ट शेयर करते हैं, तो यह फीचर आपके काफी काम आने वाला है। आइए जानते हैं डिटेल्स। और पढें: इंतजार खत्म! भारत में Instagram Plus, WhatsApp Plus और Facebook Plus पेड सब्सक्रिप्शन लॉन्च, जानें कीमत और Exclusive फीचर्स

Instagram ने नए अपडेट के साथ Carousel पोस्ट के लिए नया फीचर रिलीज कर दिया है, जो कि मल्टीपल कैप्शन फीचर है। जैसे कि हमने बताया इस फीचर के तहत आप एक पोस्ट में मौजूद 10 अलग फोटो के लिए 10 अलग कैप्शन दे सकेंगे। यह फीचर Android और iOS यूजर्स के लिए रोलआउट हो चुका है। अगर आप नया फीचर एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम ऐप अपडेट करना होगा। और पढें: Instagram के ये Top 5 Hidden Features आपका Experience बदल देंगे! हर कोई नहीं करता करता इस्तेमाल

Carousel पोस्ट में कैसे Multiple Captions होंगे ADD

1. सबसे पहले स्मार्टफोन में Instagram ऐप ओपन करें। यहां आपको पोस्ट पर क्लिक करना है।

2. अब वो फोटो सिलेक्ट करें, जिनका Carousel पोस्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं।

3. इसके बाद Next पर क्लिक कर दें। यहां पर आपको एक नया ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें Single Caption और Multiple Captions वाले ऑप्शन दिखेंगे। आपको मल्टीपल कैप्शन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है।

4. इसके बाद आप हर फोटो के साथ एक नया कैप्शन दे सकेंगे।

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Carousel पोस्ट में पहले मिलता था सिंगल कैप्शन

आपको बता दें, एक Carousel पोस्ट में पहले आप एक ही कैप्शन दे सकते थे। हालांकि, नया अपडेट इंस्टाग्राम यूजर्स को नई सुविधा देने वाला है। उदाहरण के तौर पर यदि आप उदयपुर गए हैं, तो पहले एक पोस्ट में उदयपुर डायरी लिखकर ही कैप्शन दे सकते थे… उस पोस्ट में मौजूद बाकी फोटो उदयपुर किन जगहों की है… यह आप फोटो के साथ बता ही नहीं सकते थे। इसके बाद जब भी व्यूवर आपके पोस्ट को स्वाइप करेंगे, उन्हें हर फोटो के साथ नया कैप्शन पढ़ने को मिलेगा।